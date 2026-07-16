باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، حمله پهپادی که منجر به نقض حریم هوایی شهر اربیل در اقلیم کردستان شد را به شدت محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، الزیدی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرده است که این حمله را بر اساس مسئولیت قانون اساسی خود، قویاً محکوم می‌کند.

نخست‌وزیر عراق با اشاره به اینکه این اقدام در تلاش برای ضربه زدن به ثبات، فرآیند عمران و صلح اجتماعی در عراق است، تأکید کرده که در برابر این تلاش‌های پلید هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت.

الزیدی همچنین به دستگاه‌ها و نهاد‌های امنیتی ذی‌ربط دستور داده است تا با همکاری نیرو‌های امنیتی اقلیم کردستان، تمام توان خود را برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی به کار گیرند و ریشه هر عاملی را که امنیت جامعه عراق را در هر نقطه از کشور هدف قرار دهد، قطع کنند.

منبع: الجزیره