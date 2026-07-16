نخست‌وزیر عراق حمله پهپادی که منجر به نقض حریم هوایی شهر اربیل در اقلیم کردستان شد را به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، حمله پهپادی که منجر به نقض حریم هوایی شهر اربیل در اقلیم کردستان شد را به شدت محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، الزیدی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرده است که این حمله را بر اساس مسئولیت قانون اساسی خود، قویاً محکوم می‌کند.

نخست‌وزیر عراق با اشاره به اینکه این اقدام در تلاش برای ضربه زدن به ثبات، فرآیند عمران و صلح اجتماعی در عراق است، تأکید کرده که در برابر این تلاش‌های پلید هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت.

الزیدی همچنین به دستگاه‌ها و نهاد‌های امنیتی ذی‌ربط دستور داده است تا با همکاری نیرو‌های امنیتی اقلیم کردستان، تمام توان خود را برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی به کار گیرند و ریشه هر عاملی را که امنیت جامعه عراق را در هر نقطه از کشور هدف قرار دهد، قطع کنند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله پهپادی ، عراق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اقلیم کردستان رسما شده پاتوق موساد وسیا
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۰:۴۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
حرف درستی زده اگرواقعا" دنبال خشک کردن ریشه مشکلات هستید بسم الله ، پادوهای امریکا واسقاطیل راقلع وقمع کنید تامشکل حل شود
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مردک امریکایی.
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
عراق این همه سال چکمه استعمار تحمل کرده باز یک نوکر دیگر این استعمار برایشان هدیه خواهد آورد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
خیلی پرروئی شمال عراق شده لانه کرکس های ضد انقلاب
۴
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مسئولان بی ادب شهر اربیل در اقلیم کردستان همه جانبه با حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی همکاری می کنند چرا؟!
۲
۱۲
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