سپاه پاسداران اعلام کرد: رمپ نگهداری جنگنده‌های آمریکایی و مرکز فرماندهی و کنترل جدید آمریکا در غرب آسیا در الازرق اردن هدف قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رمپ نگهداری جنگنده های آمریکایی و مرکز فرماندهی و کنترل جدید آمریکا در غرب آسیا در الازرق اردن هدف موشک های بالستیک خیبرشکن قرار گرفت.

در اطلاعیه شماره ۱۶ روابط عمومی سپاه پاسداران آمده است:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ

مردم شریف و نجیب اردن

شب گذشته ارتش کودکش آمریکا در یک تجاوز آشکار با استفاده از پایگاه های هوایی که در اردن واقع شده است نقاط مختلفی از ایران از جمله محیط یک بیمارستان معالجه سرطان کودکان را هدف قرار داد به طوری که ۱۲۱ کودک سرطانی از آنجا خارج شده اند این اولین جنایت آمریکا با استفاده از پایگاه های مستقر در اردن نیست قبلا هم ۱۶۸ کودک در حمله آمریکا به یک دبستان در میناب قطعه قطعه شدند.

در پاسخ به این تجاوزها رزمندگان هوافضای سپاه در موج هشتم عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا زینب کبری (س) طی دو موج حمله موشکی رمپ نگهداری جنگنده های آمریکایی و مرکز فرماندهی و کنترل جدید آمریکا در غرب آسیا در پایگاه بسیار گسترده ای در الازرق اردن را هدف موشک های بالستیک خیبرشکن قرار داده و منهدم کردند.

مردم باغیرت اردن شما بهتر از هر ملتی جنایت آمریکا و صهیونیست ها را از نزدیک لمس کرده اید اجازه ندهید سرزمین مقدس اردن که قدمگاه انبیا است برای این جنایت های علیه کودکان استفاده شود با هر توان به منافع آمریکا ضربه بزنید و سرزمین خودتان را از لوث اشغالگران آمریکایی پاکسازی نمایید.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

برچسب ها: پایگاه آمریکا ، سپاه پاسداران ، اردن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
همش میگن مرکز فرماندهی رو زدیم باز فرداش همینو میگن. معلوم نیست چند تا مرکز فرماندهی دارن که باز آمریکا حمله می‌کنه.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
دیگه چکار کنن نهایت توانشون همینه نمی تونن که برن کاخ سفیدو اشغال کنن آمریکا رو مستعمره کنن!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
آفرین ، احسنت عزیزان وطن 🇮🇷
خسارت جانی ومالی ونظامی در حد اعلا به دشمن واردکنید .
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
احسنت بزنید و ویران کنید هر چه آمریکا دارد
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۲
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