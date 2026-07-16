باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - مریم سلماسی رئیس اداره بهزیستی سلماس اظهار کرد: به مناسبت هفته ملی بهزیستی اداره بهزیستی شهرستان سلماس در اقدامی حمایتی، مرحله دوم توزیع اقلام ضروری و جهیزیه را به مددجویان و توانخواهان تحت پوشش که در آستانه ازدواج یا در مراحل اولیه تشکیل خانواده هستند، اختصاص داد.
وی افزود: این طرح با هدف کاهش موانع اقتصادی در مسیر ازدواج و حمایت از حقوق اجتماعی توانخواهان اجرا شده است. در این مرحله، اقلام مورد نیاز برای تجهیز منزل به زوجهای مستحق که تحت حمایت اداره بهزیستی سلماس قرار دارند، تحویل گردید.
سلماسی در پایان گفت: یکی از مهمترین اهداف ما در کنار حمایتهای معیشتی حمایت از حق اساسی تشکیل خانواده است. در هفته بهزیستی، تلاش کردیم تا با تأمین بخشی از نیازهای جهیزیه، گامی در جهت شادی و استقلال خانوادههای نوپای توانخواهان و مددجویان برداریم و ما در کنار شما هستیم تا مسیر تشکیل خانواده برای همهی شهروندان، بدون محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی، هموار شود.