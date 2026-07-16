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ایران از نگاه مردم؛ روایتی از عشق به وطن + فیلم

مردم در صد و سی و هفتمین شب تجمعات پایتخت، از ایران یکپارچه و حمایت از پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح به دشمن گفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در صد و سی و هفتمین شب از تجمعات پایتخت مردم از ایران یکپارچه در برابر دشمن گفتند و از پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح به دشمن و حملات کوبنده به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمایت کردند.

 

 

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