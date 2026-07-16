قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) هشدار داد: در صورت عملی شدن هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه در هم کوبیده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء هشدار داد: در صورت عملی شدن تهدید هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده -یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه- زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد.

متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آمریکای جنایتکار، همچنان به یاغی‌گری و ناامن‌سازی منطقه، ادامه می‌دهد.

ابتدا، مجدد تأکید می‌شود، تحت هیچ شرایطی و به هیچ‌وجه به آمریکا به عنوان یک‌کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای، اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این، خط قرمزِ شکست‌ناپذیر ایران است.

در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس‌جمهورِ از تهی سرشارِ آمریکا، مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده -یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه- زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد؛ آن‌چنان که اثری از آن‌ها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشته‌اند.

دشمن نادان بداند: لحظه حماسه برای ما، لحظه پرهیز نیست. آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد، ضربه هم‌تراز نیست، ضربه برتر است. ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران‌کننده‌تر از همیشه خواهد بود. آتش خشم ملتی که هیچگاه تسلیم نشده، دامن متجاوز را خواهد سوزاند.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

برچسب ها: قرارگاه خاتم الانبیاء ، قدرت ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۷
در انتظار بررسی: ۱
Germany
ناشناس
۱۵:۵۳ ۲۶ تير ۱۴۰۵
بزنید دیگر
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United Arab Emirates
ناشناس
۰۷:۳۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
منتظر چی هستید بزنید دیگه پل بحرین به عربستان و اب شیرین کن ها و نیروگاه هاشون رو بزنید اینا دارن پول میدن به ترامپ و تحریکش می کنن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
پل هامون رو زدن ببینیم کدوم پل رو میزنید تا حساب دستشون بیاد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
سردار سید مجید موسوی اگه امکان داره از موشک های نسل جدید با قدرت تخریب بسیار بسیار بالا استفاده کنید
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۲۰:۴۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
روح سردار سلیمانی وحاجی زاده ها و ... شاد که قدرت موشکی را ایجاد وتقویت کرده بودند وگرنه ایران همان روز اول شکست میخورد از دشمن تا بن دندان مسلح. قدرت بازدارندگی موشک های ایران به حدی هست که دیگر هیچ کشوری در منطقه جرات دادن پایگاه به رزیم های امریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی را ندارن
زنده باد ایران وایرانی اصیل
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
زیر ساخت های آمریکا داخل خاک آمریکا

نفت بدید موشک قاره پیمای چینی و کره ای و جنگنده جی ۳۵ و آواکس فوق پیشرفته وارد کنید

تمامی صنایع نظامی آمریکا و کاخ سفید در مرحله اول بزنید

و اگر نیاز بود تمامی صنایع آمریکا منهدم کنید
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
بزن که خوب میزنی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
خوب پس چرا سخنگوی سپاه میگه النصر الله ....اگر زیرساخت ما زده شود زیرساخت منطقه را به آتش میکشیم
فکر کنم کم کم به حرف اینها هم نباید توجه کرد آقای النصر....پادگان‌های ارتش وسپاه که زیرساخت نیست پالایشگاه که زیرساخت نیست سیلوی گندم که زیرساخت نیست اسکله وبرادر هم که زیرساخت نیستند طبیعتا دکل مخابراتی هم جزو زیرساخت نیست جناب سرهنگ میشه زیرساخت راازنگاه خودتان برای ما توضیح بدهید؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
هر زیر ساخت ما بزنن هم ارزش زیر ساخت انها و باید زده بشه

اینکه پل ما بزنن
ما دم از انسانیت بزنیم ، پل نزنیم
جسورتر میشن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اون بزنه با خاک یکسان میکنه شماهم میکنید؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
تا کی فقط هشدار
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
برعکس هروقت سخنگوی قرار گاه میاد امیدوار می شویم که جواب خوبی به دشمن دادیم اما متاسفانه خبر رسانی شبکه های خبر کند و کاملتر نسبت به کانال های دیگه نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مردم عزیز پل راه زیرساخت هست یانه؟دکل مخابراتی چی؟کارخانه آب معدنی وسیلوی گندم چی و پادگان‌ها چی؟
حتما باید پالایشگاه را بزند زیرساخت بنامید؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
الان سیلوی گندم زیرساخت نیست کارخانه آب معدنی و دکل مخابراتی و اسکله و بنادر زیرساخت نیست تو اگه بزن بودی میزدی بهونه نکنید
۱
۳
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Armenia
ناشناس
۱۶:۲۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
برادران سپاهی با بمب هسته ای شهر های آمریکا را نابود کنید
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
امونشون ندیدن بزنید تمام منطقه رو آتیش به پا کنید تا این یانکی های پر رو گورشون رو گم کنند عرب های شکم پرور منطقه هم بفهمن کت تنه کیه.
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