نماینده سازمان سنجش در گلستان از رقابت ۸ هزار و ۹۴۹ داوطلب گلستانی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در استان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضویکاشانی نژاد گفت: امروز همزمان با سراسر کشور در استان و در دو شهر گرگان و گنبدکاووس، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته برگزار شد.

او با بیان اینکه در گرگان ۴ حوزه اصلی و در شهر گنبدکاووس ۲ حوزه امتحانی در نظر گرفته شد ادامه داد: تعداد داوطلبان استان ۸ هزار و ۹۴۹ نفر هستند.

نماینده سازمان سنجش در گلستان تصریح کرد: از این تعداد ۵ هزار و ۳ نفر خانم معادل ۵۶ درصد و ۳ هزار و ۹۴۶ نفرآقا معادل ۴۴ درصد در این آزمون رقابت می‌کنند.

کاشانی نژاد افزود: در مجموع ۱۲۹ رشته در این آزمون با هم رقابت می‌کنند که امروز برای ۳۶ رشته آزمون برگزار شده است.

برچسب ها: آزمون ، کارشناسی ارشد ناپیوسته
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