ملی‌پوشان هندبال ایران در دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا با یک اختلاف مقابل کره‌جنوبی نتیجه را واگذار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال جوانان ایران در دومین دیدار خود از رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ که به میزبانی چین در حال برگزاری است، امروز (پنجشنبه، ۲۵ تیر) به مصاف کره‌جنوبی رفت.

شاگردان کیوان صادقی در دیداری نزدیک و پایاپای برابر حریف خود به میدان رفتند اما در نهایت با نتیجه ۲۸ بر ۲۹ شکست خوردند.

تیم ملی ایران که روز گذشته رقابت‌ها را با پیروزی مقابل کویت، پرافتخارترین تیم این رده سنی در آسیا آغاز کرده بود، اکنون با یک برد و یک باخت به کار خود در مرحله گروهی ادامه می‌دهد.

ملی‌پوشان ایران در سومین دیدار خود، فردا (جمعه، ۲۶ تیر) از ساعت ۹:۳۰ به مصاف تیم ملی امارات خواهند رفت.

برنامه و نتایج تیم ملی هندبال ایران در قهرمانی هندبال جوانان آسیا:

ایران ۲۹ - کویت ۲۸

ایران ۲۸ - کره‌جنوبی ۲۹

جمعه ۲۶ تیر: ایران - امارات (۹:۳۰)

یکشنبه ۲۸ تیر: ایران - قطر (۷:۳۰)

دوشنبه ۲۹ تیر: ایران - ژاپن (۱۱:۳۰)

سه‌شنبه ۳۰ تیر: ایران - هند (۹:۳۰)

مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ از تاریخ ۲۳ تیر لغایت ۳ مرداد به میزبانی کشور چین برگزار خواهد شد.

بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده، ملی‌پوشان باید در گروه خود به مصاف ژاپن، کره جنوبی، کویت، قطر، هند و امارات بروند.

برچسب ها: هندبال ایران ، تیم ملی هندبال
خبرهای مرتبط
مهران رهنما، لژیونر هندبال ایران، به لیگ اسپانیا پیوست
نخستین فهرست کلاییچ برای تیم ملی هندبال اعلام شد
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
طلسم طلای جودوی دختران ایران در آسیا شکست؛ مهسا شکیبایی تاریخ‌ساز شد
اعضای تیم ملی فوتبال فراخور منافع شخصی‌شان حرف می‌زنند/ کادر فنی شهامت عذرخواهی و استعفا هم ندارد
تیم ملی والیبال نشسته ایران برای نهمین بار قهرمان جهان شد
داوران رده‌بندی و فینال جام جهانی مشخص شدند
تاریخ‌سازی دیویس‌کاپ ایران با صعود مستقیم به پلی‌آف ۲ جهانی
۱۴ بازیکن تیم ملی برای دیدار با اسلوونی به خط شدند
توقف تیم ملی ایران مقابل امارات با چاشنی ناداوری
جودو قهرمانی جوانان آسیا؛ نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند
شناخت بیشتر کادر فنی باعث قهرمانی در بخش میکس جام جهانی شد
اولین مدال ایران در شنای رده‌های سنی قهرمانی آسیا/ کسب طلا در ۱۰۰ متر پروانه
آخرین اخبار
والیبال نوجوانان ایران فینالیست آسیا شد
اولین مدال ایران در شنای رده‌های سنی قهرمانی آسیا/ کسب طلا در ۱۰۰ متر پروانه
تیم ملی والیبال نشسته ایران برای نهمین بار قهرمان جهان شد
توقف تیم ملی ایران مقابل امارات با چاشنی ناداوری
جودو قهرمانی جوانان آسیا؛ نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند
داوران رده‌بندی و فینال جام جهانی مشخص شدند
طلسم طلای جودوی دختران ایران در آسیا شکست؛ مهسا شکیبایی تاریخ‌ساز شد
۱۴ بازیکن تیم ملی برای دیدار با اسلوونی به خط شدند
تاریخ‌سازی دیویس‌کاپ ایران با صعود مستقیم به پلی‌آف ۲ جهانی
شناخت بیشتر کادر فنی باعث قهرمانی در بخش میکس جام جهانی شد
اعضای تیم ملی فوتبال فراخور منافع شخصی‌شان حرف می‌زنند/ کادر فنی شهامت عذرخواهی و استعفا هم ندارد
صنعت‌نفت حریف مس رفسنجان در پلی‌آف لیگ برتر شد
پیاتزا: می‌توانستیم سه بر صفر برنده شویم
پورعلی هم پرسپولیسی شد
برد مهم ایران مقابل آلمان و فراز از منطقه خطر