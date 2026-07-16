باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال جوانان ایران در دومین دیدار خود از رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ که به میزبانی چین در حال برگزاری است، امروز (پنجشنبه، ۲۵ تیر) به مصاف کرهجنوبی رفت.
شاگردان کیوان صادقی در دیداری نزدیک و پایاپای برابر حریف خود به میدان رفتند اما در نهایت با نتیجه ۲۸ بر ۲۹ شکست خوردند.
تیم ملی ایران که روز گذشته رقابتها را با پیروزی مقابل کویت، پرافتخارترین تیم این رده سنی در آسیا آغاز کرده بود، اکنون با یک برد و یک باخت به کار خود در مرحله گروهی ادامه میدهد.
ملیپوشان ایران در سومین دیدار خود، فردا (جمعه، ۲۶ تیر) از ساعت ۹:۳۰ به مصاف تیم ملی امارات خواهند رفت.
برنامه و نتایج تیم ملی هندبال ایران در قهرمانی هندبال جوانان آسیا:
ایران ۲۹ - کویت ۲۸
ایران ۲۸ - کرهجنوبی ۲۹
جمعه ۲۶ تیر: ایران - امارات (۹:۳۰)
یکشنبه ۲۸ تیر: ایران - قطر (۷:۳۰)
دوشنبه ۲۹ تیر: ایران - ژاپن (۱۱:۳۰)
سهشنبه ۳۰ تیر: ایران - هند (۹:۳۰)
مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ از تاریخ ۲۳ تیر لغایت ۳ مرداد به میزبانی کشور چین برگزار خواهد شد.
بر اساس قرعهکشی انجامشده، ملیپوشان باید در گروه خود به مصاف ژاپن، کره جنوبی، کویت، قطر، هند و امارات بروند.