باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ محمد جعفرپور رییس هیئت ووشو استان یزد در نشست با رئیس هیئت ووشوی بهاباد با تاکید بر اهمیت تمرکززدایی در ورزش گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی و راهبردی هیئت استان، رشد و پیشرفت ووشو در تمامی شهرستان‌هاست.

جعفرپور با تاکید بر اینکه توسعه ووشو در شهرستان‌ها؛ اولویت اصلی هیئت استان است؛ بیان داشت: ما تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا با شناسایی و پرورش استعدادها، زمینه ارتقای این ورزش را به ویژه در مناطق محروم و دور از مرکز استان فراهم کنیم.

وی با اعلام یک خبر ویژه برای جامعه ورزش روستایی افزود: در راستای توسعه عدالت ورزشی، طرح راه‌اندازی خانه‌های ووشو روستایی در سطح استان کلید خورده است و با توجه به ظرفیت‌های بهاباد، در اولین فرصت خانه ووشو این شهرستان را راه‌اندازی و افتتاح خواهیم کرد.

در ادامه این نشست، مطهره نیک‌افروز رییس هیئت ووشو شهرستان بهاباد ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود، به پتانسیل‌های بالای این شهرستان به ویژه در بخش بانوان اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود استعداد‌های درخشان و ظرفیت‌های کم‌نظیر در بهاباد، این شهرستان می‌تواند نقطه عطفی در ووشو استان باشد و حتی آمادگی و شایستگی میزبانی از مسابقات مهم استانی و کشوری را دارد.

نیک‌افروز همچنین خواستار نگاه حمایتی ویژه استان به شهرستان‌های کمتر برخوردار شد و تصریح کرد: برای بهبود شرایط حضور ورزشکاران بهابادی در مسابقات استانی، نیازمند مساعدت و توجه ویژه هیئت استان هستیم تا فاصله امکانات جبران شود.

در پایان این نشست و با پیگیری‌های رییس هیئت ووشو شهرستان بهاباد، پیشنهاد تاسیس پایگاه تخصصی ووشو در این منطقه مطرح که با موافقت و حمایت قاطع محمد جعفرپور همراه شد.

بر این اساس، شهرستان بهاباد به زودی شاهد افتتاح رسمی خانه ووشو خواهد بود؛ اتفاق بزرگی که می‌تواند نویدبخش ظهور قهرمانان جدید از این خطه کویری در میادین ملی و بین‌المللی باشد.