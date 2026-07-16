سپاه اعلام کرد: مرکز ارتباطات ماهواره ای و رادار هشدار اولیه پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم و اسکله نظامیان آمریکایی در شعیبیه کویت منهدم گردید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: مرکز ارتباطات ماهواره ای و رادار هشدار اولیه پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم و اسکله نظامیان آمریکایی در شعیبیه کویت منهدم گردید.

در اطلاعیه شماره ۱۷ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ

مردم شریف کویت

شب گذشته ارتش کودک کش آمریکا با حمل به نقاط متعدد در خوزستان از جمله محیط یک بیمارستان درمان کودکان سرطانی و یک کارخانه آب بسته بندی باز هم مرتکب جنایت شدند در پاسخ به شرارت های شیطان بزرگ نیروی دریایی سپاه در موج نهم عملیات نصر۲ با رمز مقدس یا رقیه (س) و تقدیم به کودکان شهید جنگ اخیر با عملیات ترکیبی پهپادی و موشکی مرکز ارتباطات ماهواره ای و رادار هشدار اولیه پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم و اسکله نظامیان آمریکایی در شعیبیه کویت را هدف قرار داده و منهدم کردند.

مردم با شرافت و کریم کویت نگذارید عزت سرزمین اسلامی شما با حضور کفار جنایتکار آمریکایی مخدوش شود به دشمن اجازه ندهید با استفاده ازسرزمین شما برای تعدی و جنایت در حق مردم فلسطین، لبنان ، ایران و یمن استفاده کند هیچ فرصتی را برای ضربه به منافع آمریکا و اخراج سربازان شیطان بزرگ از سرزمینتان را از دست ندهید، بازگشایی تنگه هرمز مشروط به پایان یافتن شرارت های آمریکا در منطقه است.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

برچسب ها: سپاه پاسداران ، نظامیان آمریکا
خبرهای مرتبط
حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر
ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده های دشمن متجاوز در پایگاه شیخ عیسی بحرین منهدم شد
یک فروند پهپاد MQ9 دشمن رهگیری و منهدم شد
مرکز فرماندهی آمریکا در غرب آسیا با خیبرشکن هدف قرار گرفت
صدای شنیده‌شده در پاکدشت ناشی از عملیات پدافندی بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر
تفاهم‌نامه بی‌اعتبار/ کدام‌ مواد از یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط آمریکا نقض شده است؟
انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی در حملات موشکی و پهپادی سپاه
پایگاه دشمن در کویت به آتش کشیده شد
سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند
انتقام خون امام شهید تا خروج آمریکا از منطقه و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت
رادار کنترل دریایی و رادار کنترل هوایی ارتش تروریست آمریکا در عمان منهدم شد
حملات پهپادی ارتش به مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت
عراقچی: نفوذ اسرائیل در آمریکا به زودی بر ملا خواهد شد
سردار موسوی: شلیک‌های موثر و هدفمند بر سر دشمن تا بازگشت آرامش به جنوب ادامه خواهد داشت
آخرین اخبار
سردار موسوی: شلیک‌های موثر و هدفمند بر سر دشمن تا بازگشت آرامش به جنوب ادامه خواهد داشت
پیام تبریک پزشکیان در پی قهرمانی تیم ملی تکواندوی میکس ایران
بیانیه شورای نگهبان به‌مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس این نهاد
عارف: حمایت همه جانبه از تیم والیبال نشسته، تکلیفی راهبردی است
پیام تبریک پزشکیان در پی کسب عنوان قهرمانی جهان و سهمیه المپیک توسط تیم ملی والیبال نشسته
سپاه: حمله به مردم و زیرساخت‌های غیرنظامی تاوان بسیار سخت و بیچاره کننده‌ای خواهد داشت
عراقچی: نفوذ اسرائیل در آمریکا به زودی بر ملا خواهد شد
پیام قالیباف در پی قهرمانی تیم والیبال نشسته
انتقام خون امام شهید تا خروج آمریکا از منطقه و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت
سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند
انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی در حملات موشکی و پهپادی سپاه
رادار کنترل دریایی و رادار کنترل هوایی ارتش تروریست آمریکا در عمان منهدم شد
پایگاه دشمن در کویت به آتش کشیده شد
حملات پهپادی ارتش به مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت
حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر
تفاهم‌نامه بی‌اعتبار/ کدام‌ مواد از یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط آمریکا نقض شده است؟
مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین آماج حملات پهپادی ارتش
سردار شکارچی: مدیریت تنگه هرمز به قبل از ۹ اسفند بازنخواهد گشت
برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حسینیه شماره ۲ جماران
مراسم بزرگداشت شهادت رهبر انقلاب اسلامی در امامزاده علی‌اکبر (ع) چیذر تهران برگزار شد
حاجی میرزایی: دولت از تمام توان برای حمایت از نیرو‌های مسلح استفاده می‌کند
بیانیه وزارت خارجه درباره حملات وحشیانه آمریکا علیه ایران و جنایات جنگی ارتکابی
بقائی: مخالفان مقابله با تروریسم، قاچاق انسان و جنایات بین‌المللی چه کسانی هستند؟
رئیس مجلس خبرگان: بر عهد خود ایستاده‌ایم
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به حمله دشمن آمریکایی به اطراف بیمارستان بقایی اهواز
بقائی: حمله به بیمارستان کودکان مصداق جنایت جنگی است