سپاه پاسداران اعلام کرد: رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز در پایگاه شیخ عیسی بحرین کاملا منهدم گردید.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز در پایگاه شیخ عیسی بحرین به طور کامل منهدم گردید.

در اطلاعیه شماره ۱۸ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ

مردم همیشه در میدان و بصیر ایران اسلامی

در پاسخ به جنایت ارتش کودک‌کش آمریکا در تجاوز به پایگاه‌های ساحلی و بعضی نقاط غیرنظامی از جمله بیمارستان کودکان سرطانی و یک کارخانه تولید آب برای زائران کربلا در منطقه مرزی استان ایلام فرزندان مقتدر و مجاهد شما در نیروی دریایی سپاه در موج دهم عملیات نصر ۲ با رمز مقدس یا علی اصغر (ع) و طی یک حمله کوبنده به پایگاه آمریکادر شیخ عیسی بحرین رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز را به طور کامل منهدم کردند و این نبرد ادامه دارد.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه پاسداران ، پایگاه آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
سگ زرد را فورا ترور کنید بکشید تا فتنه جنگ بخوابد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
عربستان سعودی جنایتکار نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در شهرهای مختلف پناه داده است چرا؟!
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
هزاران ماشاالله به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران........

درود خدا بر همه شما........


برای صد هزار مین بار فقط فقط فقط ساخت سلاح هسته‌ای و موشک قاره پیما........

تا خود خود خود خاک آمریکا ( ریشه) رو نزنید اینا آدم (تسلیم) نمیشن........
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
عربستان خائن رو هم بزنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
آقا ایستگاه پمپاژ بخوره تو سر ما .بیمارستان زده بیمارستان بزنید .دانشگاه زده دانشگاه بزنید ایستگاه تصفیه آب زده عبنا همونو بزنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
چندتا سرباز آمریکایی کشته شدند؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
لبیک سید مجتبی خامنه ای عزیز، مقاومت جانانه راه خلاصی از این گرگ خون آشام صهیون و آمریکا هست، با گرگ فقط زبان چوب تر و تفنگ و موشک اگر کوتاه بیاییم خرخره میجود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
دیگه الان باید چشم در برابر چشم را نسبت به کشورک های عربی که آببببریکایی ها در آنها پایگاه دارد را نیز هدف قرار داد فرودگاه ها را چرا مورد هجوم قرار نمیدهد در مقابل فرودگاه چابهار
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
سوال چرا این رادار زدن منبع سوخت زدن تمامی نداره
مگر مگر امریکا چقدر داره تمام شدنی نیست یا شما
فقط بلدن زمین خالی بزنید بعدش با افتخار بگین
زدیمشان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
کالابرگ ترامپو دیر شارژ کردین اینم نتیجش!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
با عرض ادب و احترام ،نیروی هوایی دشمن را از کار بیندازید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
شنیدم سیلوی گندم ما را زدن! والله موندم چی گم.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
پایتخت کویت رو بزنید تا هزینه ایجاد بشه بیابون های کویت که خالی از سرباز میشه و میرم پناهگاه ارزش ندارن ساحل کویت تاسیسات بندری و مقرهای حساس و بکوبید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
قرار نیست مدام اونا شروع کنن شما جواب بدین
اینبار اونا شروع کردن، شما تمام کنید.
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۳:۱۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
سلام
امریکا در حال پاکسازی جنوب کشور از مناطق نظامیمون است باید با زدن نفت کشورهای دشمن جهت جنگ رو کمی تعغیر دهیم تا در شرایط بدی قرار نگیریم .
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