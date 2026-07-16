باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگندههای دشمن متجاوز در پایگاه شیخ عیسی بحرین به طور کامل منهدم گردید.
در اطلاعیه شماره ۱۸ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:
بسم الله قاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ
مردم همیشه در میدان و بصیر ایران اسلامی
در پاسخ به جنایت ارتش کودککش آمریکا در تجاوز به پایگاههای ساحلی و بعضی نقاط غیرنظامی از جمله بیمارستان کودکان سرطانی و یک کارخانه تولید آب برای زائران کربلا در منطقه مرزی استان ایلام فرزندان مقتدر و مجاهد شما در نیروی دریایی سپاه در موج دهم عملیات نصر ۲ با رمز مقدس یا علی اصغر (ع) و طی یک حمله کوبنده به پایگاه آمریکادر شیخ عیسی بحرین رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگندههای دشمن متجاوز را به طور کامل منهدم کردند و این نبرد ادامه دارد.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم