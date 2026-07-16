باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی آتش‌نشانی مشهد با اشاره به مهار آتش‌سوزی یک هتل چهار طبقه واقع در مرکز این شهر گفت: ۴۰ نفر از این حریق با سرعت عمل آتش‌نشانان نجات یافتند.

سرآتشیار معین رضا فرخنده افزود: آتش‌سوزی تابلوی برق در پارکینگ یک هتل چهارطبقه واقع در خیابان امام رضا (ع)، با تلاش آتش‌نشانان مهار و تمام افراد حاضر در این ساختمان به سلامت نجات یافتند.

وی بیان کرد: این آتش‌سوزی صبح امروز رخ داد و آتش‌نشانان از پنج ایستگاه به محل اعزام شدند.

سخنگوی آتش‌نشانی مشهد ادامه داد: با توجه به حضور بیش از ۴۰ مسافر و کارمند در چهار طبقه این هتل و دودگرفتگی طبقات هتل، تمام افراد سالم به بیرون منتقل شدند و فقط یک نفر به دلیل گرمازدگی و استرس ناشی از حادثه، توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد که خوشبختانه وضعیت وی مساعد گزارش شده است.

فرخنده خاطر نشان کرد: عملیات تخلیه ایمن افراد و اطفای آتش با موفقیت انجام شد.