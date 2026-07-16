باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس نظرسنجی جدید مرکز پژوهشی پیو (Pew Research Center)، در حالی که طی سالهای گذشته آمریکا در مقایسه با چین از نگاه مثبتتری در جهان برخوردار بود، امسال این روند به سود پکن تغییر کرده است. این تغییر چشمگیر تا حدی ناشی از تنشهای میان دولت دونالد ترامپ و متحدان آمریکا عنوان شده است.
بر اساس این نظرسنجی، در ۲۵ مورد از ۳۶ کشور و منطقه مورد بررسی، تعداد افرادی که دیدگاه مثبتی نسبت به چین دارند، از کسانی که نگاه مثبتی به آمریکا دارند بیشتر است؛ کشورهایی مانند کانادا و مکزیک نیز در این فهرست قرار دارند. این نظرسنجی از فوریه تا مه ۲۰۲۶، همزمان با دورهای که آمریکا و اسرائیل وارد جنگ با ایران شدند، انجام شده است.
یافتههای منتشرشده در روز چهارشنبه نشان میدهد که تنها در شش کشور، آمریکا همچنان از چین محبوبتر است.
همچنین در ۲۲ مورد از ۳۶ کشور و منطقه، دیدگاه مردم نسبت به شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، مثبتتر از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بوده است. این کشورها شامل کانادا، مکزیک و قدرتهای بزرگ اروپایی مانند فرانسه، آلمان و انگلیس هستند.
لورا سیلور، معاون بخش پژوهش «نگرشهای جهانی» در مرکز پیو و از پژوهشگران این مطالعه، گفت این نخستین بار در حدود ۲۰ سالی است که این مرکز افکار عمومی جهانی را رصد میکند و چین در مجموع از آمریکا محبوبتر ارزیابی میشود.
او توضیح داد که در مقاطعی در گذشته، دیدگاهها نسبت به پکن و واشنگتن به یکدیگر نزدیک بوده، اما تاکنون هرگز برتری معناداری به سود چین مشاهده نشده بود.
به گفته سیلور، این تغییر پس از فروکش کردن تأثیرات همهگیری کووید-۱۹ و همزمان با کاهش محبوبیت جهانی آمریکا رخ داده است.
او گفت: «میان آغاز جنگ و شکلگیری این برداشت که آمریکا دیگر به صلح و ثبات جهانی کمک نمیکند و همچنین کاهش اعتماد مردم به دونالد ترامپ، ارتباط آشکاری وجود دارد.»
به گفته سیلور، درخواست ترامپ برای کنترل گرینلند، عملیات نظامی آمریکا که به دستگیری نیکلاس مادورو، رهبر وقت ونزوئلا، انجامید و همچنین نحوه مدیریت جنگ اسرائیل و حماس در غزه از سوی آمریکا نیز باعث کاهش محبوبیت این کشور در بسیاری از نقاط جهان شده است.
او افزود: «آمریکا طی ماهها و سالهای اخیر اقدامات گستردهای در عرصه تعاملات جهانی انجام داده که در سطح بینالمللی عمدتاً با نگاه مثبتی مواجه نشده است.»
سیلور همچنین گفت که چین، علاوه بر فاصله گرفتن از خاطرات دوران همهگیری کرونا، از مقایسه با آمریکا نیز سود برده است.
او افزود: «در مقایسه، چین در بسیاری از کشورها شریک قابلاعتمادتر تلقی میشود و احتمال بیشتری دارد که بهعنوان کشوری مؤثر در حفظ صلح و ثبات جهانی شناخته شود.»
این نظرسنجی نشان میدهد که دیدگاه مردم برخی از متحدان سنتی آمریکا، از جمله کانادا، طی سالهای اخیر بهطور چشمگیری تغییر کرده است. در نظرسنجی جدید، تنها ۳۳ درصد کاناداییها دیدگاه مثبتی نسبت به آمریکا داشتهاند؛ این رقم در سال ۲۰۲۳ برابر با ۵۷ درصد بود. در همین بازه، نگاه مثبت کاناداییها به چین از ۱۴ درصد به ۴۴ درصد افزایش یافته است.
ترامپ سال گذشته تعرفههای گستردهای بر کالاهای کانادایی اعمال کرد و حتی مدعی شد که کانادا میتواند به «پنجاهویکمین ایالت آمریکا» تبدیل شود.
در اروپا نیز کشورهای بزرگی مانند فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، سوئد و هلند در مقایسه نگاه خود به دو اقتصاد بزرگ جهان، موضعی متفاوت نسبت به گذشته اتخاذ کردهاند.
در انگلیس، جایی که در سال ۲۰۲۳ حدود ۶۰ درصد مردم دیدگاه مثبتی نسبت به آمریکا داشتند، اکنون نگاه مردم به آمریکا و چین تقریباً یکسان است. سه سال پیش، برتری آمریکا در این زمینه ۳۲ واحد درصد بود.
از میان شش کشوری که آمریکا همچنان در آنها از چین محبوبتر است، اسرائیل در صدر قرار دارد. حدود ۸۰ درصد اسرائیلیها دیدگاه مثبتی نسبت به آمریکا دارند، در حالی که این رقم برای چین ۱۹ درصد است.
پنج کشور دیگر عبارتاند از ژاپن، هند، کره جنوبی، فیلیپین و لهستان. با این حال، حتی در این کشورها نیز محبوبیت آمریکا نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است.
برای انجام این مطالعه، مرکز پیو از بیش از ۴۲ هزار نفر در ۳۵ کشور بهعلاوه کرانه باختری و قدس شرقی نظرسنجی کرده است. حاشیه خطای نتایج، بسته به کشور، بین ۲٫۳ تا ۵٫۵ واحد درصد اعلام شده است.
منبع: ان پی آر