باشگاه خبرنگاران جوان - سیدستار هاشمی در دیدار با شیخ همام حمودی، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با قدردانی از دولت و ملت عراق بهدلیل برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: حضور گسترده و حماسی مردم عراق در این مراسم نشان داد که پیوندی عمیق، ریشهدار و ناگسستنی میان دو ملت در ابعاد دینی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وجود دارد.
وی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی رهبر شهید انقلاب، افزود: ایشان شخصیتی ممتاز با نگاهی عمیق، دقیق و راهبردی به مسائل مختلف، بهویژه حوزه فناوری، بودند و بخش قابل توجهی از پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران در عرصههای گوناگون، مرهون حمایتها و هدایتهای ایشان است.
توافق تهران و بغداد برای توسعه همکاریهای ارتباطی اربعین
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به دیدار خود با وزیر ارتباطات عراق، از توافق دو کشور برای گسترش همکاریها در حوزه ارتباطات خبر داد و گفت: مهمترین محور این مذاکرات، توسعه همکاریها برای تأمین پوشش ارتباطی مناسب و ارائه خدمات مطلوبتر به زائران اربعین بود که امیدواریم نتایج آن به نفع هر دو کشور باشد.
ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال محور جدید همکاریهای مشترک
هاشمی با بیان اینکه ایران از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه اقتصاد دیجیتال برخوردار است، تصریح کرد: فعالیت گسترده شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرصت مناسبی برای تعریف پروژههای مشترک و توسعه همکاریهای فناورانه میان ایران و عراق فراهم کرده است.
وی با اشاره به تهدیدهای مستمر سایبری علیه زیرساختهای کشورمان، افزود: جمهوری اسلامی ایران بهصورت مداوم با حملات سایبری دشمنان مواجه است و در این زمینه، تجربیات ارزشمندی در حوزه ارتقای تابآوری و حفاظت از زیرساختهای حیاتی کسب کرده که میتواند مبنای همکاریهای مشترک دو کشور قرار گیرد.
وحدت ایران و عراق از برکات شهادت رهبر انقلاب است
در این دیدار، شیخ همام حمودی، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، با تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، این واقعه را ضایعهای بزرگ توصیف کرد و گفت: اگرچه شهادت ایشان فاجعهای بزرگ بود، اما خیرات و برکات فراوانی از جمله تقویت وحدت و همبستگی میان ملتهای ایران و عراق به همراه داشت.
وی افزود: این حادثه موجب بیداری، خلق حماسه و افزایش روحیه شجاعت در هر دو ملت شد و مراسم باشکوه تشییع نیز جلوهای از این همبستگی و وحدت بود.
رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با اشاره به ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید، اظهار کرد: ایشان شخصیتی برخوردار از علم، شجاعت، بصیرت و شناخت عمیق بودند و نقش مهمی در عزت و اقتدار ملت و دولت دو کشور در عرصههای مختلف ایفا کردند.
شیخ همام حمودی همچنین با استقبال از گسترش همکاریهای دوجانبه، بر بهرهگیری از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در حوزههای ارتباطات، هوش مصنوعی و فناوریهای نوین تأکید کرد و این همکاریها را زمینهساز توسعه روابط راهبردی تهران و بغداد دانست.
منبع: وزارت ارتباطات