مدیر نوسازی اداری و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: اصلاح ساختار اداری، شرط لازم برای افزایش رضایت مردم، کاهش هزینه‌ها و تسریع در ارایه خدمات است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ مهدی حجازی مهریزی مدیر نوسازی اداری و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در دومین نشست شورای راهبری تحول اداری استان یزد با تشریح برنامه ملی اصلاح نظام اداری یزد مانا یزد، این طرح را نقشه راه ارتقای بهره‌وری، تمرکززدایی و هوشمندسازی نظام اداری استان دانست و تأکید کرد: اصلاح ساختار اداری، شرط لازم برای افزایش رضایت مردم، کاهش هزینه‌ها و تسریع در ارایه خدمات است.

وی با ارائه برنامه ملی اصلاح نظام اداری یزد مانا یزد، بر ضرورت بازآرایی نظام اداری استان در مسیر بهره‌وری، تمرکززدایی و هوشمندسازی تأکید کرد و گفت: مانا یزد، پاسخ استانی به یک ماموریت ملی و قانونی است.

حجازی مهریزی با اشاره به اینکه نظام اداری، زیرساخت اصلی اجرای امور کشور و پیشبرد توسعه است، گفت: بی‌توجهی به اصلاح نظام اداری موجب کاهش رضایت مردم، اتلاف منابع و اختلال در تحقق برنامه‌ها می‌شود و در چنین شرایطی، ساختار‌های اداری به‌جای تسهیل امور، به مانعی برای توسعه پایدار تبدیل می‌گردند.

مدیر نوسازی اداری و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در ادامه، اهداف کلان «مانا» را تسهیل ارایه‌ی خدمات به جامعه‌ی هدف خدمات دولتی، افزایش رضایت مردم، ارتقای بهره‌وری منابع، ارتقای بهره‌وری انرژی و فضا‌های اداری، تمرکززدایی و هوشمندسازی یکپارچه عنوان کرد و افزود: استفاده از دستیار هوش مصنوعی و ارایه خدمات فوری، از محور‌های مهم این برنامه است؛ بدون آنکه هزینه جدیدی بر دولت تحمیل شود.

حجازی مهریزی یکی از برنامه‌های اجرایی این برنامه را استقرار مجتمع‌های اداری دانست و گفت: این اقدام می‌تواند با کاهش دولت‌محوری، افزایش سرعت خدمت‌رسانی و نزدیک‌تر شدن خدمات به مردم، رضایت شهروندان را به‌طور ملموس ارتقا دهد.

وی همچنین تأکید کرد: اجرای این برنامه نیازمند واگذاری زمین، تأمین اعتبار، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و راه‌اندازی مجتمع‌های اداری در شهرستان‌ها است و می‌تواند الگویی عملی برای تحول در ساختار اداری استان باشد.

مدیر نوسازی اداری و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد درپایان با اشاره به اینکه جهت‌گیری‌های مانا، معماری تحول اداری یزد را می‌سازند، گفت: تمرکز زدایی زمانی محقق می‌شود که هم اختیار و هم خدمت، هم‌زمان به سطح محلی برسد.

حجازی در پایان سخنان خود یادآور شد که خدمات چابک، نتیجه واگذاری هوشمند و اصلاح فرآیند‌ها است.

برچسب ها: خدمت به مردم ، رضایت مندی مردم ، سازمان برنامه و بودجه ، استان یزد
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