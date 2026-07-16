باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر رادیو اربعین با اشاره به آغاز بهکار شبکه همزمان با آغاز ماه صفر گفت: رادیو اربعین که از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده است، امسال نیز با ۷۲۰ ساعت پخش زنده و مستقیم تا پایان ماه صفر، همراه زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهد بود.
جواد تشکری افزود: این شبکه علاوه بر اطلاعرسانی لحظهای، با تمرکز بر تبیین فلسفه قیام عاشورا و پیادهروی اربعین، برنامههای متنوعی را برای همه گروههای سنی تدارک دیده است.
مدیر رادیو اربعین با اشاره به آغاز به کار این شبکه گفت: رادیو اربعین که از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده است، از شب گذشته همزمان با آغاز ماه صفر، پخش رسمی خود را روی موج ۱۰۱.۵ مگاهرتز آغاز کرده و تا پایان ماه صفر با ۷۲۰ ساعت پخش زنده و مستقیم، همراه زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهد بود.
وی افزود: رادیو اربعین محصول تلاش همه خانواده بزرگ معاونت صداست و خوشبختانه طی سالهای گذشته با استقبال گسترده مخاطبان و زائران حسینی روبهرو شده است. تلاش ما این است که همچون سالهای گذشته، در تمام مسیر سفر اربعین همراه مردم باشیم.
تشکری با بیان اینکه رادیو اربعین نقش یک رسانه همراه و خدمترسان را ایفا میکند، اظهار کرد: این شبکه لحظهبهلحظه آخرین اطلاعات مورد نیاز زائران را درباره گذرنامه، حملونقل، اتوبوس، تردد مرزی، خدمات و دیگر مسائل مرتبط با سفر اربعین اطلاعرسانی میکند تا بتواند کمکحال زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشد.
وی ادامه داد: همراهی ما تنها به مسیر رفت محدود نمیشود، بلکه در آن سوی مرزها و همچنین در مسیر بازگشت نیز در کنار زائران خواهیم بود. علاوه بر این، از طریق تماسها و پیامکهای مردمی، مطالبات زائران را دریافت و پیگیری میکنیم و هر سال شاهد سیل پیامکها و تماسهای مخاطبان هستیم که نشاندهنده اعتماد و اقبال مردم به این شبکه است.
مدیر رادیو اربعین درباره راههای دسترسی به این شبکه نیز گفت: رادیو اربعین امسال از طریق موج ۱۰۱.۵ مگاهرتز در دسترس مخاطبان خواهد بود و علاقهمندان در هر نقطه از کشور و حتی آن سوی مرزها میتوانند از طریق تلفن همراه و اپلیکیشن «ایرانصدا» نیز برنامههای این شبکه را دریافت کنند.
تشکری با اشاره به تفاوت رویکرد محتوایی رادیو اربعین در سال جاری افزود: امسال شرایط با سالهای گذشته متفاوت است. پس از حوادث جنگ اخیر و در نخستین اربعین پس از آن، بخشی از رویکرد محتوایی شبکه به تجدید عهد با آرمانهای رهبر شهید انقلاب، حضرت امام حسین (ع) و تجدید میثاق با آیتالله سید مجتبی خامنهای اختصاص دارد.
وی تصریح کرد: در کنار اطلاعرسانی، تلاش کردهایم بیش از گذشته به مباحث تبیینی بپردازیم. تبیین فلسفه قیام عاشورا، فلسفه پیادهروی اربعین، فرهنگ آزادیخواهی، مقاومت و شعار ماندگار «هیهات منالذله» از محورهای اصلی برنامههای امسال است تا این مفاهیم بهویژه برای نسل جوان به شکلی عمیق و اثرگذار تبیین شود.
مدیر رادیو اربعین خاطرنشان کرد: امسال نیز برای همه اقشار جامعه برنامهریزی کردهایم. برنامههای ویژه کودکان، نوجوانان، جوانان و خانوادهها در جدول پخش پیشبینی شده. برنامه من زینبم از ساعت ۱۴ ویژه بانوان بوده و به شهدای مدرسه میناب تقدیم می شود و بخش ویژه ای برای این شهدا طراحی شده است.
وی در پایان گفت: رادیو اربعین تنها یک شبکه رادیویی نیست، بلکه در ایام اربعین به رسانه همراه زائران تبدیل میشود. همچنین مواکب مختلف در طریق، صدای رادیو اربعین را پخش میکنند و این شبکه به رسانهای فراگیر برای روایت بزرگترین اجتماع معنوی جهان اسلام تبدیل شده است.
منبع: معاونت صدا