باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "شریف رحیمی" در تشریح این خبر اظهارداشت: در پی اعلام وقوع یک فقره درگیری خیابانی، ماموران کلانتری ۱۲ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان ادامه داد: با حضور ماموران در محل و بررسی‌های اولیه مشخص شد ۲ برادر به دلایل شخصی و خانوادگی با یکدیگر درگیر شده‌اند و در این میان، مردی ۴۷ ساله که با هدف میانجیگری وارد نزاع شده بود، بر اثر اصابت ضربات چاقو مجروح شد.

سرهنگ رحیمی تصریح کرد: متاسفانه به علت شدت جراحت این فرد در محل حادثه جان باخت و قاتل در همان محل درگیری دستگیر شد.

منبع : اطلاع رسانی پلیس