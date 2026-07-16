فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان از کشته شدن مردی ۴۷ ساله در جریان یک درگیری خیابانی میان دو برادر خبر داد و گفت: این فرد که برای میانجیگری وارد ماجرا شده بود، بر اثر اصابت ضربات چاقو جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "شریف رحیمی" در تشریح این خبر اظهارداشت: در پی اعلام وقوع یک فقره درگیری خیابانی، ماموران کلانتری ۱۲ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان ادامه داد: با حضور ماموران در محل و بررسی‌های اولیه مشخص شد ۲ برادر به دلایل شخصی و خانوادگی با یکدیگر درگیر شده‌اند و در این میان، مردی ۴۷ ساله که با هدف میانجیگری وارد نزاع شده بود، بر اثر اصابت ضربات چاقو مجروح شد.

سرهنگ رحیمی تصریح کرد: متاسفانه به علت شدت جراحت این فرد در محل حادثه جان باخت و قاتل در همان محل درگیری دستگیر  شد.
   منبع : اطلاع رسانی پلیس

برچسب ها: قتل ، پلیس
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