وزیر خارجه انتصاب وزیر جدید روابط و تجارت خارجی ونزوئلا را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که روابط دوستانه میان دو کشور بیش از پیش توسعه یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه روز پنجشنبه ۲۵ تیر در پیامی خطاب به «فلیکس پلاسنسیا»، وزیر جدید روابط و تجارت خارجی ونزوئلا، انتصاب وی به این مسئولیت را تبریک گفت.

متن پیام وزیر امور خارجه خطاب به همتای ونزوئلایی به شرح زیر است:

جناب آقای فلیکس پلاسنسیا
وزیر محترم روابط و تجارت خارجی جمهوری بولیواری ونزوئلا
با سلام،
مایلم صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مناسبت انتصاب جنابعالی به عنوان وزیر روابط و تجارت خارجی جمهوری بولیواری ونزوئلا ابراز نمایم.

برای جنابعالی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم که روابط دیرینه و دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا در دوره مسئولیت جنابعالی بیش از پیش توسعه و تعمیق یابد.

همچنین مراتب قدردانی و احترام خود را به جناب آقای ایوان خیل وزیر محترم پیشین روابط و تجارت خارجی بابت تلاش‌ها و خدمات ارزشمند ایشان در مسیر تحکیم روابط و همکاری‌های دو کشور ابراز کنم. برای ایشان در مسئولیت جدید به عنوان وزیر علوم و فناوری آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، ونزوئلا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
چرا با هرچی کشور عقب مونده هست دوستید؟
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