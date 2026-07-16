آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ با حضور بیش از ۹ هزار داوطلب در هرمزگان آغاز شد؛ این آمار نشان‌دهنده افزایش ۲۴ درصدی شرکت‌کنندگان نسبت به سال گذشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هدی میرزاده، نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در هرمزگان با اعلام این خبر گفت: در آزمون امسال ۹ هزار و ۳۴۷ داوطلب در استان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند که از این تعداد، ۴ هزار و ۵۳۰ نفر (۴۹ درصد) زن و ۴ هزار و ۸۱۷ نفر (۵۱ درصد) مرد هستند.

وی با اشاره به تنوع رشته‌های آزمون افزود: داوطلبان در هفت گروه آزمایشی شامل علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی، هنر و معماری، و زبان‌های خارجی به رقابت می‌پردازند.

رئیس دانشگاه هرمزگان با بیان اینکه بیشترین تعداد داوطلبان در حوزه دانشگاه هرمزگان حضور دارند، تصریح کرد: در آزمون امسال، ۱۰۴ کد رشته با ۱۲۵ زیرگروه در استان تعریف شده است.

میرزاده در پایان خاطرنشان کرد: این آزمون در روزهای پنجشنبه و صبح جمعه در پنج شهرستان بندرعباس، میناب، قشم، بندرلنگه و کیش برگزار می‌شود.

منبع: خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس

برچسب ها: آزمون سراسری ، کارشناسی ارشد ، بندرعباس
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