باشگاه خبرنگاران جوان- لیونل مسی پس از پیروزی ۲-۱ مقابل انگلیس در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، از اتحاد عمیق و ایمان تزلزلناپذیر بازیکنان آرژانتین در لحظات بحرانی بازی گفت. او با اشاره به هیجانِ رسیدن به فینال، افزود: «حضور در دو فینال متوالی جام جهانی، تجربهای دیوانهوار و باورنکردنی است. ما بار دیگر آرژانتین را در جمع دو تیم برتر جهان قرار دادیم.»
مسی با تحلیل روند بازی، بر قدرت بازگشت تیمش تأکید کرد: «زمانی که شرایط سخت شد، هرگز از باور به پیروزی دست نکشیدیم. ما تا آخرین لحظه برای بازی کردن فوتبال خودمان جنگیدیم و حریف را در محوطه جریمه خودشان تحت فشار قرار دادیم.» او همچنین با اشاره به نقطه عطف این نسل از بازیکنان، از دوران پس از کوپا آمریکا ۲۰۱۹ گفت و تأکید کرد که این گروه دیگر به هیچکس بدهکار نیست و تنها میخواهد شادی را به مردم آرژانتین هدیه دهد. اکنون نگاهها به روز یکشنبه دوخته شده؛ جایی که آرژانتین در تقابل با اسپانیا، برای رسیدن به قله جهانی صفآرایی میکند. مسی در پایان با نگاهی به تقدیر، گفت: «حالا هرچه خدا بخواهد، همان خواهد شد.»