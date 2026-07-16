تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران در چهارمین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا موفق به شکست کره جنوبی شد تا علاوه بر کسب سهمیه جهانی، به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مرحله نخست حذفی رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ امروز (پنج‌شنبه ۲۵ تیر) با هشت دیدار به میزبانی کشور چین و در سالن ورزشی رودخانه وو‌یوان شهر هایکو برگزار شد.

تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران از ساعت ۸:۳۰ دقیقه در چهارمین بازی خود در این رقابت‌ها به مصاف کره جنوبی رفت سه بر یک این تیم را شکست داد و سهمیه رقابت‌های جهانی سال ۲۰۲۷ به دست آورد.

شاگردان عبدالرضا علیزاده در ست سوم این دیدار ۲۵ بر ۱۱ نتیجه را واگذار کردند، اما در ست‌های اول، دوم و چهارم این دیدار به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۸ فاتح این میدان شدند تا به مرحله نیمه نهایی و جمع چهار تیم برتر مسابقات صعود کند.

کامیاب عبداللهی فر، ابوالفضل پاشا امیری، میلاد سالاری توماج، پدرام حیدری صفت، امیر علی شمس و نیما پیری ترکیب شروع کننده تیم ایران در این دیدار بود.

سجاد اسدی، امیر محمد همتی، امیر رضا حسین زاده، علی شیخ زاده، آرش قهرمانی، علیرضا ولایی، بنیامین الفت و آیدین چودار نیز دیگر بازیکنان تیم ایران در این مسابقات هستند که با تشخیص سرمربی به میدان رفتند.

کامران شریفی به عنوان سرپرست، عبدالرضا علیزاده (سرمربی)، فرهاد قائمی، امین علی‌اکبری و سیامک عظیمی (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، علی برگ‌شادی (آنالیزور)، جواد پرویز (فیزیوتراپ) و مهدی فتحی (ماساژور) به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران را همراهی می‌کنند.

مرحله دوم حذفی مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا روز جمعه ۲۶ تیر برگزار می‌شود و تیم ملی ایران به مصاف برنده دیدار چین و پاکستان می‌رود.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ، فدراسیون والیبال
خبرهای مرتبط
پیاتزا: می‌توانستیم سه بر صفر برنده شویم
لیگ ملت های والیبال؛
برد مهم ایران مقابل آلمان و فراز از منطقه خطر
لیگ ملت های والیبال؛
ایران ۱ - ۳ اوکراین/ شاگردان پیاتزا روی دور ناکامی
والیبال نشسته ایران، آمریکا را با نتیجه ۳ بر صفر در هم کوبید
پیاتزا لیست ۱۴ نفره ایران برای نبرد با آلمان را اعلام کرد
حاجی‌پور امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران مقابل اوکراین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
طلسم طلای جودوی دختران ایران در آسیا شکست؛ مهسا شکیبایی تاریخ‌ساز شد
اعضای تیم ملی فوتبال فراخور منافع شخصی‌شان حرف می‌زنند/ کادر فنی شهامت عذرخواهی و استعفا هم ندارد
تیم ملی والیبال نشسته ایران برای نهمین بار قهرمان جهان شد
داوران رده‌بندی و فینال جام جهانی مشخص شدند
تاریخ‌سازی دیویس‌کاپ ایران با صعود مستقیم به پلی‌آف ۲ جهانی
۱۴ بازیکن تیم ملی برای دیدار با اسلوونی به خط شدند
توقف تیم ملی ایران مقابل امارات با چاشنی ناداوری
جودو قهرمانی جوانان آسیا؛ نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند
شناخت بیشتر کادر فنی باعث قهرمانی در بخش میکس جام جهانی شد
اولین مدال ایران در شنای رده‌های سنی قهرمانی آسیا/ کسب طلا در ۱۰۰ متر پروانه
آخرین اخبار
والیبال نوجوانان ایران فینالیست آسیا شد
اولین مدال ایران در شنای رده‌های سنی قهرمانی آسیا/ کسب طلا در ۱۰۰ متر پروانه
تیم ملی والیبال نشسته ایران برای نهمین بار قهرمان جهان شد
توقف تیم ملی ایران مقابل امارات با چاشنی ناداوری
جودو قهرمانی جوانان آسیا؛ نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند
داوران رده‌بندی و فینال جام جهانی مشخص شدند
طلسم طلای جودوی دختران ایران در آسیا شکست؛ مهسا شکیبایی تاریخ‌ساز شد
۱۴ بازیکن تیم ملی برای دیدار با اسلوونی به خط شدند
تاریخ‌سازی دیویس‌کاپ ایران با صعود مستقیم به پلی‌آف ۲ جهانی
شناخت بیشتر کادر فنی باعث قهرمانی در بخش میکس جام جهانی شد
اعضای تیم ملی فوتبال فراخور منافع شخصی‌شان حرف می‌زنند/ کادر فنی شهامت عذرخواهی و استعفا هم ندارد
صنعت‌نفت حریف مس رفسنجان در پلی‌آف لیگ برتر شد
پیاتزا: می‌توانستیم سه بر صفر برنده شویم
پورعلی هم پرسپولیسی شد
برد مهم ایران مقابل آلمان و فراز از منطقه خطر