باگذشت بیش از ۸ میلیارد تومانی شاکیان، ۱۲ زندانی محکوم مالی و جرایم غیر عمد امروز در گلستان آزاد شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان، همزمان با اجرای پویش «به عشق رهبر شهید می‌بخشم»، ۱۲ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با گذشت شاکیان، کمک خیران و کمک ستاد دیه استان گلستان از زندان آزاد شدند.

رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: مجموع بدهی این ۱۲ محکوم حدود به ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود که شاکیان با گذشت از بیش از ۸ میلیارد تومان آن، یعنی معادل ۸۰ درصد مطالبات خود، زمینه آزادی این افراد را فراهم کردند.

حیدر آسیابی افزود: باقیمانده بدهی نیز از محل تسهیلات و کمک‌های بلاعوض ستاد دیه استان تأمین شد و بخشی دیگر نیز با تقسیط بدهی تعیین تکلیف شد تا این محکومان از زندان آزاد شوند.

رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: با آزادی این ۱۲ نفر، شمار زندانیان محکومان مالی و جرایم غیرعمد که از ابتدای امسال تاکنون با مشارکت خیران و تلاش ستاد دیه استان به آغوش خانواده‌های خود بازگشته‌اند، به ۸۲ نفر رسید.

آسیابی گفت: در ادامه تلاش‌ها برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها، امروز همچنین یک نشست صلح و سازش با حضور تعدادی از شاکیان در زندان گرگان برگزار شد که با پادرمیانی‌هایی که صورت گرفت در ۸ پرونده شاکیان با محکومان مصالحه کردند و مقدمات آزادی ۸ نفر دیگر هم فراهم شد که پس از طی تشریفات قانونی به زودی آزاد خواهند شد.

منبع: دادگستری