باشگاه خبرنگاران جوان ـ مبشری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان یزد با اشاره به اهمیت برنامه‌های فرهنگی و معنوی این نهاد گفت: توسعه و ترویج فرهنگ عاشورایی و تقویت نشاط و معنویت در میان خانواده‌های تحت حمایت، از جمله رویکرد‌های مهم کمیته امداد است. در همین راستا، اعزام مددجویان به اماکن متبرکه داخل و خارج از کشور در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه پویش شوق زیارت با تمرکز بر اعزام زیارت‌اولی‌ها به عتبات عالیات اجرا می‌شود، افزود: حضور در مراسم اربعین، علاوه بر آثار معنوی و فرهنگی، فرصتی برای نمایش وحدت و انسجام امت اسلامی در بزرگ‌ترین گردهمایی مردمی جهان به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از همراهی همیشگی خیران و مردم نیک‌اندیش استان تصریح کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی بدون مشارکت‌های مردمی امکان‌پذیر نیست و از تمامی نیکوکاران دعوت می‌کنیم با پیوستن به این پویش، در برآورده شدن آرزوی زیارت مددجویان سهیم شوند.

مبشری خاطرنشان ساخت: علاقه‌مندان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را برای اعزام مددجویان به کربلای معلی از طریق شماره‌گیری کد دستوری #۰۳۵*۸۸۷۷* و یا واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۸۱۳۶۷۷۷۷۷۷ اهدا کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد گفت: پویش «شوق زیارت» جلوه‌ای از همدلی و مشارکت اجتماعی مردم استان یزد است و امید می‌رود با همراهی خیران، زمینه حضور شمار بیشتری از مشتاقان زیارت در آیین معنوی اربعین حسینی فراهم شود.

منبع؛ روابط عمومی