کمیته امداد امام خمینی استان یزد با اجرای پویش شوق زیارت، زمینه اعزام جمعی از مددجویان تحت حمایت، به‌ویژه افرادی که تاکنون توفیق زیارت عتبات را نداشته‌اند، به کربلای معلی را فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مبشری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان یزد با اشاره به اهمیت برنامه‌های فرهنگی و معنوی این نهاد گفت: توسعه و ترویج فرهنگ عاشورایی و تقویت نشاط و معنویت در میان خانواده‌های تحت حمایت، از جمله رویکرد‌های مهم کمیته امداد است. در همین راستا، اعزام مددجویان به اماکن متبرکه داخل و خارج از کشور در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه پویش شوق زیارت با تمرکز بر اعزام زیارت‌اولی‌ها به عتبات عالیات اجرا می‌شود، افزود: حضور در مراسم اربعین، علاوه بر آثار معنوی و فرهنگی، فرصتی برای نمایش وحدت و انسجام امت اسلامی در بزرگ‌ترین گردهمایی مردمی جهان به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از همراهی همیشگی خیران و مردم نیک‌اندیش استان تصریح کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی بدون مشارکت‌های مردمی امکان‌پذیر نیست و از تمامی نیکوکاران دعوت می‌کنیم با پیوستن به این پویش، در برآورده شدن آرزوی زیارت مددجویان سهیم شوند.

مبشری خاطرنشان ساخت: علاقه‌مندان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را برای اعزام مددجویان به کربلای معلی از طریق شماره‌گیری کد دستوری #۰۳۵*۸۸۷۷* و یا واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۸۱۳۶۷۷۷۷۷۷ اهدا کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد گفت: پویش «شوق زیارت» جلوه‌ای از همدلی و مشارکت اجتماعی مردم استان یزد است و امید می‌رود با همراهی خیران، زمینه حضور شمار بیشتری از مشتاقان زیارت در آیین معنوی اربعین حسینی فراهم شود.

منبع؛ روابط عمومی

برچسب ها: عتبات عالیات ، مددجویان کمیته امداد ، استان یزد ، شوق زیارت
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