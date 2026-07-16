مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: معادن غیرفعالی که مهلت قانونی پروانه بهره‌برداری آنها به پایان رسیده از طریق مزایده به سرمایه‌گذاران جدید واگذار خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-احسان باقرخانی در بیست‌وهفتمین نشست شورای معادن استان کرمانشاه اظهار کرد: به دستور استاندار کرمانشاه، پیش از برگزاری جلسات شورای معادن، درخواست‌ها در کارگروه تخصصی از جنبه‌های قانونی و حقوقی بررسی می‌شود تا تصمیمات شورا بر پایه قانون اتخاذ شده و از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری شود.

وی با اشاره به تعیین تکلیف معادن غیرفعال استان افزود: بر اساس ماده ۴۵ قانون معادن، درباره معادنی که فعالیتی نداشته و مهلت قانونی پروانه بهره‌برداری آنها نیز به پایان رسیده است، تصمیمات لازم اتخاذ شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه معادن جزو انفال محسوب می‌شوند، نباید بدون بهره‌برداری باقی بمانند؛ از این‌رو مقرر شد این محدوده‌ها از بهره‌برداران قبلی سلب و از طریق مزایده در اختیار سرمایه‌گذاران جدید قرار گیرند تا زمینه بازگشت آنها به چرخه تولید و فعالیت اقتصادی فراهم شود.

باقرخانی با اشاره به دیگر مصوبات شورای معادن گفت: در این نشست درخواست تمدید مجوز برداشت دو شهرداری نیز پس از بررسی‌های قانونی تصویب شد و همچنین تأمین مصالح مورد نیاز پروژه‌های زیرساختی استان با موافقت اعضای شورا در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پرونده‌های مربوط به پروانه‌های اکتشافی دارای معارض محلی نیز پس از بررسی در کمیته تخصصی، در شورای معادن مطرح و تصمیمات لازم برای رفع موانع و تسهیل فعالیت معدن‌کاران اتخاذ شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، یکی از مهم‌ترین مصوبات این نشست را اجرای پروژه‌های بهسازی و احداث جاده‌های دسترسی به معادن با همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) عنوان کرد.

باقرخانی گفت: با پیگیری‌های استاندار کرمانشاه و مذاکرات انجام‌شده با مدیرعامل ایمیدرو، زمینه اجرای این پروژه‌ها فراهم شده بود و با تصویب شورای معادن، موانع اجرایی آن برطرف شد تا عملیات بهسازی و توسعه راه‌های دسترسی به معادن استان آغاز شود.

وی اظهار داشت: در مجموع ۶ پرونده مهم در این نشست بررسی و تعیین تکلیف شد که اجرای مصوبات آن می‌تواند به فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی، رفع موانع تولید، تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه اقتصادی استان کمک کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: رویکرد شورای معادن استان، قانون‌مداری، حمایت از سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های معدنی در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال است.

برچسب ها: معادن غیرفعال ، مزایده
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