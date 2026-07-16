باشگاه خبرنگاران جوان - کامران لشگری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قزوین گفت: بر اساس آخرین آمار، مجموع واحد‌های صنعتی بهره‌بردار در این مناطق به ۲۰۵ واحد رسیده که نشان از عزم جدی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این استان دارد.

وی با تاکید بر تنوع جغرافیایی این شهرک‌ها، گفت: شهرک‌های صنعتی قزوین با ۱۰۶ هکتار مساحت و ۵۱ واحد بهره‌بردار، شال در بویین زهرا با ۸۴ هکتار و ۲۸ واحد فعال، و شهرک تخصصی انرژی خورشیدی با ۱۰۰ هکتار وسعت از جمله مهم‌ترین این مناطق هستند.

لشگری در ادامه به نقاط عطف این آمار اشاره کرد و گفت: شهرک مروارید سازان و ناحیه نیکویه با وجود مساحت قابل توجه نیازمند بررسی ویژه و ارایه مشوق‌های جدید برای جذب سرمایه‌گذار است که علاقه‌مندان به فعالیت و تولید می‌توانند از این امکانات و زیرساخت‌ها برخوردار شوند.

این مسئول با بیان اینکه شهرستان بویین زهرا با دارا بودن ۶ شهرک و ناحیه صنعتی، رکورددار تعداد مناطق صنعتی در استان است، اضافه کرد: پس از آن، شهرستان قزوین با چهار منطقه و تاکستان با ۲ منطقه در رتبه‌های بعدی قرار دارند که این پراکندگی نشان می‌دهد زیرساخت‌های صنعتی استان به خوبی در نقاط مختلف توزیع شده است.

مدیرکل صمت قزوین در پایان با اشاره به وجود یک منطقه ویژه اقتصادی در کنار این شهرک‌ها، از تدوین بسته‌های تشویقی جدید برای فعال‌سازی شهرک‌های راکد خبر داد و گفت: هدف ما تبدیل قزوین به هاب تولیدی غرب کشور است و برای تحقق این امر، تسهیل در صدور مجوز‌ها و تامین زیرساخت‌های انرژی در اولویت قرار دارد.

منبع: صنعت و معدن