تیم ملی تکواندو میکس ایران با برتری قاطع مقابل روسیه در دیدار نهایی، عنوان قهرمانی جام جهانی تیمی تکواندو را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم میکس ایران که با ترکیب باران نعمتی، یلدا ولی‌نژاد، هستی محمدی، امیررضا صادقیان، امیرسینا بختیاری و محمدحسین یزدانی (دو نفر ذخیره) و با هدایت مهروز ساعی و پیام خانلرخانی در این مسابقات شرکت کرده بود در دیدار نهایی جام جهانی تیمی تکواندو ۲۰۲۶ برابر روسیه به میدان رفت و با دو پیروزی متوالی، جام قهرمانی را بالای سر برد.



راند نخست با رقابتی نزدیک، پرفشار و تماشایی آغاز شد، اما ملی‌پوشان کشورمان از همان ابتدای مسابقه ابتکار عمل را در دست گرفتند و برتری خود را تا پایان راند حفظ کردند. تعویض‌های به‌موقع کادر فنی و عملکرد کم‌نقص مبارزان ایران، تیم قدرتمند روسیه را تحت فشار قرار داد و در نهایت راند نخست با نتیجه ۷۵ بر ۶۰ به سود ایران خاتمه یافت.



در راند دوم تیم ایران فرصت عرض‌اندام به حریف نداد و با شروعی طوفانی، اختلاف امتیاز قابل توجهی ایجاد کرد. ملی‌پوشان کشورمان با اجرای حملات متوالی و نمایش برتری فنی، فاصله امتیازی را لحظه به لحظه افزایش دادند و در پایان با نتیجه قاطع ۱۱۵ بر ۲۵ روسیه را شکست دادند تا پرونده فینال با اقتدار به سود ایران بسته شود.



بدین ترتیب تیم میکس ایران با هدایت مهروز ساعی و پیام خانلرخانی با نمایشی مقتدرانه در دیدار نهایی، عنوان قهرمانی جام جهانی تیمی تکواندو ۲۰۲۶ را به دست آورد و بار دیگر نام ایران را بر فراز این رقابت‌ها ثبت کرد.