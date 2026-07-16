تیم ملی تکواندو میکس ایران با برتری قاطع مقابل روسیه در دیدار نهایی، عنوان قهرمانی جام جهانی تیمی تکواندو را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  تیم میکس ایران که با ترکیب باران نعمتی، یلدا ولی‌نژاد، هستی محمدی، امیررضا صادقیان، امیرسینا بختیاری و محمدحسین یزدانی (دو نفر ذخیره) و با هدایت مهروز ساعی و پیام خانلرخانی در این مسابقات شرکت کرده بود در دیدار نهایی جام جهانی تیمی تکواندو ۲۰۲۶ برابر روسیه به میدان رفت و با دو پیروزی متوالی، جام قهرمانی را بالای سر برد.

راند نخست با رقابتی نزدیک، پرفشار و تماشایی آغاز شد، اما ملی‌پوشان کشورمان از همان ابتدای مسابقه ابتکار عمل را در دست گرفتند و برتری خود را تا پایان راند حفظ کردند. تعویض‌های به‌موقع کادر فنی و عملکرد کم‌نقص مبارزان ایران، تیم قدرتمند روسیه را تحت فشار قرار داد و در نهایت راند نخست با نتیجه ۷۵ بر ۶۰ به سود ایران خاتمه یافت.

در راند دوم تیم ایران فرصت عرض‌اندام به حریف نداد و با شروعی طوفانی، اختلاف امتیاز قابل توجهی ایجاد کرد. ملی‌پوشان کشورمان با اجرای حملات متوالی و نمایش برتری فنی، فاصله امتیازی را لحظه به لحظه افزایش دادند و در پایان با نتیجه قاطع ۱۱۵ بر ۲۵ روسیه را شکست دادند تا پرونده فینال با اقتدار به سود ایران بسته شود.

بدین ترتیب تیم میکس ایران با هدایت مهروز ساعی و پیام خانلرخانی با نمایشی مقتدرانه در دیدار نهایی، عنوان قهرمانی جام جهانی تیمی تکواندو ۲۰۲۶ را به دست آورد و بار دیگر نام ایران را بر فراز این رقابت‌ها ثبت کرد.

برچسب ها: فدراسیون تکواندو ، وزارت ورزش و جوانان
خبرهای مرتبط
رقابت‌های آزاد کره جنوبی؛
​​​​​​​پایان کار تیم پاراتکواندو زنان ایران با کسب دو نشان برنز
سرمربی تیم ملی تکواندو:ملی پوشان در وضعیت ایده آلی هستند
حذف ناباورانه تیم تکواندو ایران از جام جهانی
کسب عنوان سومی زنان تکواندو ایران در جام جهانی کره جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
آفرین 🇮🇷
آفرین 🇮🇷
آفرین 🇮🇷
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
باریکلا به ایران قهرمان
۰
۴
پاسخ دادن
طلسم طلای جودوی دختران ایران در آسیا شکست؛ مهسا شکیبایی تاریخ‌ساز شد
اعضای تیم ملی فوتبال فراخور منافع شخصی‌شان حرف می‌زنند/ کادر فنی شهامت عذرخواهی و استعفا هم ندارد
تیم ملی والیبال نشسته ایران برای نهمین بار قهرمان جهان شد
داوران رده‌بندی و فینال جام جهانی مشخص شدند
تاریخ‌سازی دیویس‌کاپ ایران با صعود مستقیم به پلی‌آف ۲ جهانی
۱۴ بازیکن تیم ملی برای دیدار با اسلوونی به خط شدند
توقف تیم ملی ایران مقابل امارات با چاشنی ناداوری
جودو قهرمانی جوانان آسیا؛ نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند
شناخت بیشتر کادر فنی باعث قهرمانی در بخش میکس جام جهانی شد
اولین مدال ایران در شنای رده‌های سنی قهرمانی آسیا/ کسب طلا در ۱۰۰ متر پروانه
آخرین اخبار
والیبال نوجوانان ایران فینالیست آسیا شد
اولین مدال ایران در شنای رده‌های سنی قهرمانی آسیا/ کسب طلا در ۱۰۰ متر پروانه
تیم ملی والیبال نشسته ایران برای نهمین بار قهرمان جهان شد
توقف تیم ملی ایران مقابل امارات با چاشنی ناداوری
جودو قهرمانی جوانان آسیا؛ نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند
داوران رده‌بندی و فینال جام جهانی مشخص شدند
طلسم طلای جودوی دختران ایران در آسیا شکست؛ مهسا شکیبایی تاریخ‌ساز شد
۱۴ بازیکن تیم ملی برای دیدار با اسلوونی به خط شدند
تاریخ‌سازی دیویس‌کاپ ایران با صعود مستقیم به پلی‌آف ۲ جهانی
شناخت بیشتر کادر فنی باعث قهرمانی در بخش میکس جام جهانی شد
اعضای تیم ملی فوتبال فراخور منافع شخصی‌شان حرف می‌زنند/ کادر فنی شهامت عذرخواهی و استعفا هم ندارد
صنعت‌نفت حریف مس رفسنجان در پلی‌آف لیگ برتر شد
پیاتزا: می‌توانستیم سه بر صفر برنده شویم
پورعلی هم پرسپولیسی شد
برد مهم ایران مقابل آلمان و فراز از منطقه خطر