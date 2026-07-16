شهید سردار سلیمانی در سفرهایش به دهدلی، تنها وعده جاده و آب و مدرسه نداد؛ او یک خواسته مهمتر هم داشت، شناسایی دقیق نیازهای ۸ روستای منطقه.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دل کوه‌های زاگرس، جایی که روزگاری نه جاده‌ای بود و نه آبی و نه مدرسه‌ای، امروز نام «دهدلی» با عزم شهید حاج غلامرضا سلیمانی و گروه جهادی گره خورده است. سردار شهید غلامرضا سلیمانی در دو سفر متوالی به این منطقه، قول داد که محرومیت از چهره این دیار پاک شود و بار‌ها بر ضرورت توجه ویژه به ۸ روستای منطقه تأکید کرد.

گروه جهادی عاشوراییان، میراث‌دار آن وعده‌ها ماند و حالا در سال ۱۴۰۵، با تهیه کتابچه‌ای جامع از وضعیت زیرساخت‌های این ۸ روستا، گامی فراتر از وعده‌ها برداشته است؛ کتابچه‌ای که راز توسعه پایدار این منطقه را در خود جای داده است.

سال ۱۴۰۵ را باید سال شکوفه‌های خدمات سردار در دل زاگرس نامید. آن‌گونه که جانمراد احمدی، دبیر گروه جهادی عاشوراییان می‌گوید: با توجه به سفر‌های متوالی شهید سلیمانی به منطقه سخت‌گذر دهدلی و تصویب طرح‌های مختلف محرومیت‌زدایی، مقرر شد کلیه فعالیت‌های عمرانی در این منطقه با عنوان شکوفه‌های خدمات شهید سردار سرلشکر شهید حاج غلامرضا سلیمانی اجرا شود.

وی تأکید کرد که توجه ویژه شهید سلیمانی به آبادانی این منطقه، مسئولان را بر آن داشته تا در راستای پیاده‌سازی اهداف والای این شهید عزیز، گام‌های مؤثرتری بردارند. در نیمه اول سال ۱۴۰۵، فعالیت‌های متعددی در منطقه دهدلی در حال انجام است. برای عشایر منطقه دنگون، منبع آبی در حال ساخت است تا کوچ‌نشینان زاگرس، دیگر تشنه راه نمانند.

پتانسیل‌های هر روستا نیز در کنار کمبود‌ها شناسایی و ثبت شده

در روستای دهدلی نیز سوله‌ای برای ژنراتور برق در حال احداث است تا چراغ‌های این دیار، پرنورتر از قبل بدرخشند. آبرسانی به روستا‌های بادره و سرتنگ نیز از دیگر اقداماتی است که با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان در دست اجراست و قرار است لبخند را بر لبان اهالی که سال‌ها از نبود آب آشامیدنی سالم رنج برده‌اند، بنشاند.

همچنین آبرسانی کشاورزی به روستای دهدلی با حمایت سازمان جهاد کشاورزی، نویدبخش رونق باغ‌ها و مزارع این منطقه خواهد بود. در کنار اینها، تکمیل ساختمان مرکز پشتیبانی از گروه‌های جهادی در دیناران لشتر، زیرساختی برای ادامه این مسیر در سال‌های آینده فراهم می‌کند.

اما شاید مهم‌ترین اقدام این روز‌های گروه جهادی عاشوراییان، فراتر از این پروژه‌های عمرانی باشد. گروه جهادی برای تحقق خواسته سردار سلیمانی مبنی بر توجه ویژه به ۸ روستای منطقه، دست به کاری بی‌نظیر زده است؛ کتابچه‌ای جامع که وضعیت زیرساخت‌های هر ۸ روستا را به تفکیک و با جزئیات کامل نشان می‌دهد.

کتابچه‌ای که برای هر روستا یک صفحه مجزا اختصاص داده شده و در آن بیش از ۱۵ عنوان زیرساخت از جمله تعداد خانوار، فاصله تا مرکز دهستان و شهرستان، و میزان بهره‌مندی از امکانات اصلی درج شده است.

این کتابچه به زودی رونمایی می‌شود

نکته قابل تأمل اینکه این کتابچه، حاصل کار پشت میز نیست؛ بلکه کارشناسان فنی گروه جهادی با حضور میدانی در میان اهالی تمام روستاها، پای صحبت مردم نشسته‌اند، از دل روستا‌ها نیاز‌های واقعی را استخراج کرده‌اند و با اولویت‌بندی دقیق، آنها را در این کتابچه گنجانده‌اند. ضمن آنکه پتانسیل‌های هر روستا نیز در کنار کمبود‌ها شناسایی و ثبت شده است تا مسئولان بتوانند با نگاهی جامع، برای توسعه منطقه برنامه‌ریزی کنند.

جانمراد احمدی، دبیر گروه جهادی عاشوراییان، درباره این کتابچه گفت: شهید سلیمانی در سفر‌های خود به منطقه دهدلی، همواره بر ضرورت توجه ویژه به ۸ روستای این منطقه تأکید داشتند و می‌فرمودند که بدون شناسایی دقیق نیازها، اقدامات عمرانی نمی‌تواند مؤثر باشد. ما امروز خود را موظف به تحقق آن خواسته می‌دانیم.

وی در ادامه افزود: این کتابچه، حاصل ماه‌ها کار میدانی و گفت‌وگوی چهره به چهره با اهالی هر ۸ روستا است. ما معتقدیم توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که خود مردم در تعیین اولویت‌ها نقش داشته باشند و مسئولان نیز با مطالعه این کتابچه، در کوتاه‌ترین زمان به نیازمندی‌های واقعی منطقه پی ببرند.

احمدی در پایان با اشاره به جلسه آتی با حضور استاندار و فرمانده سپاه استان گفت: در این جلسه، کتابچه به همه مدیران کل استان تقدیم خواهد شد تا بتوانند با استفاده از این سند راهنما، برای رفع محرومیت منطقه برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند.

منبع: فارس