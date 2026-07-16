باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد رضا صالحی استاد بیماری‌های عفونی و رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بیماری سالک بر اثر گزش یک نوع پشه خاکی به افراد منتقل خواهد شد و بسته به نوع انگل، نوع ناقل و سیستم ایمنی بیمار، ضایعات پوستی ضخیم را بر روی دست و‌ پا ایجاد می‌کند.

به گفته وی، ضایعات پوستی که بر اثر بیماری سالک بر روی دست و پای افراد ایجاد شده، مزمن اما خوش خیم است اما درمان بیماری سالک طولانی و پیچیده خواهد بود.

محمد رضا صالحی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که پشه خاکی ناقل بیماری سالک بیشتر در نواحی جنوبی و شرقی کشور و حتی در حاشیه شهرها وجود دارد.

وی تصربح کرد: افراد برای پیشگیری از ابتلا به بیماری سالک و گزش این پشه خاکی باید از لباس مناسب استفاده کرده و در و پنجره ها را توری ببندند و در هنگام خواب در فضای باز حتما از پشه بند استفاده کنند.

صالحی بیان کرد: افراد باید در هنگام خواب از خوابیدن در مکان های هم سطح با باغچه یا خاک برای جلوگیری از گزش توسط پشه خاکی بپرهیزند.