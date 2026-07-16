رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: برای جلوگیری از گزش پشه خاکی و شیوع بیماری سالک از پشه‌بند و لباس مناسب استفاده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد رضا صالحی استاد بیماری‌های عفونی و رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بیماری سالک بر اثر گزش یک نوع پشه خاکی به افراد منتقل خواهد شد و بسته به نوع انگل، نوع ناقل و سیستم ایمنی بیمار، ضایعات پوستی ضخیم را بر روی دست و‌ پا ایجاد می‌کند.

به گفته وی، ضایعات پوستی که بر اثر بیماری سالک بر روی دست و پای افراد ایجاد شده، مزمن اما خوش خیم است اما درمان بیماری سالک طولانی و پیچیده خواهد بود.

محمد رضا صالحی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که پشه خاکی ناقل بیماری سالک بیشتر در نواحی جنوبی و شرقی کشور و حتی در حاشیه شهرها وجود دارد.

وی تصربح کرد: افراد برای پیشگیری از ابتلا به بیماری سالک و گزش این پشه خاکی باید از لباس مناسب استفاده کرده و در و پنجره ها را توری ببندند و در هنگام خواب در فضای باز حتما از پشه بند استفاده کنند. 

صالحی بیان کرد: افراد باید در هنگام خواب از خوابیدن در مکان های هم سطح با باغچه یا خاک برای جلوگیری از گزش توسط پشه خاکی بپرهیزند.

برچسب ها: سالک ، بیماری واگیر
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مردم شمال و جنوب هر ده روز یه بار باید در و دیوار خونه هاشون رو سمپاشی کنن و در و پنجره های توری دار رو باز کنن که بوش بره
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