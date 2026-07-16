معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران از پرداخت بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان حق بیمه بیش از ۳ هزار مددجو در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین فتح آبادی با گرامیداشت روز تأمین اجتماعی، اظهار کرد: این نهاد برای توانمندسازی مددجویان، رسیدن به خروجی پایدار و افزایش ضریب نفوذ بیمهها در بین جامعه هدف، حق بیمه افراد را به صندوق تأمین اجتماعی واریز میکند، اظهار کرد: بیمه شدگان میتوانند از تمامی مزایای بیمههای اجتماعی نظیر بازنشستگی، فوت، از کار افتادگی و درمان استفاده کنند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه بانوان سرپرست خانوار سنین ۴۴ تا ۴۹ سال مشمول دریافت خدمات بیمه تأمین اجتماعی هستند، افزود: بهرهمند شدن از خدمات بیمه اجتماعی گامی بلند در جهت توانمندی و خوداتکایی مددجویان تحت حمایت است؛ پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی مددجویان با هدف تأمین آتیه و بهره مندی آنها از مستمری بازنشستگی انجام میشود.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۳ هزار و ۱۲۶ نفر از مددجویان در استان تهران تحت پوشش بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی سازمان تامین اجتماعی قرار گرفتهاند، گفت: این گروه از جامعه هدف با رسیدن به شرایط بازنشستگی از مزایای این طرح برخوردار و توانمند میشوند.
فتح آبادی گفت: در سه سال گذشته ۱۸۶۶ نفر از مددجویان این نهاد در استان تهران از مزایای و مستمری بازنشستگی برخوردار شدهاند و در سال جاری ۲۸۰ نفر نیز در شرف بازنشستگی هستند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران به دیگر مزایای بیمه سازمان تامین اجتماعی اشاره و خاطرنشان کرد: تحقق عدالت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، رفع فقر و محرومیت با ایجاد درآمد پایدار از مهمترین تأثیرات بهرهمندی مددجویان کمیته امداد از بیمههای تأمین اجتماعی است.