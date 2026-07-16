باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، پروژه فولاد ازنا را یکی از بارزترین نمونههای پیامدهای ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف اجرایی عنوان کرد و گفت: این طرح صنعتی که میتوانست در مدت سه تا چهار سال به بهرهبرداری برسد، اکنون پس از گذشت ۱۸ سال همچنان نیمهتمام باقی مانده و از دستیابی به اهداف اولیه خود بازمانده است.
وی با اشاره به پیگیریهای گسترده برای رفع موانع این پروژه اظهار کرد: در سالهای گذشته بیش از ۱۰۰ جلسه با حضور وزرای مرتبط، استاندار، مسئولان دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و مدیران شبکه بانکی برگزار شده تا مشکلات و چالشهای پیشروی پروژه فولاد ازنا برطرف شود.
نماینده دورود و ازنا تأکید کرد که تأخیر طولانی در تکمیل این کارخانه، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین، فرصتهای اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
وی در عین حال با ابراز امیدواری نسبت به آینده این طرح افزود: با هماهنگیهای انجامشده و اقدامات در دست اجرا، انتظار میرود تا پایان سال جاری اتفاقات مثبتی در روند تکمیل و راهاندازی کارخانه فولاد ازنا رقم بخورد و این پروژه پس از سالها بلاتکلیفی به مرحله بهرهبرداری نزدیک شود.
این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی، مالی و نظارتی برای تعیین تکلیف پروژههای بزرگ و نیمهتمام تأکید کرد و خواستار تسریع در رفع موانع موجود شد تا سرمایهگذاریهای انجامشده هرچه سریعتر به نتیجه برسد.