نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه فولاد ازنا با وجود گذشت ۱۸ سال از آغاز عملیات، هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده، در حالی که امکان تکمیل آن ظرف سه تا چهار سال وجود داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، پروژه فولاد ازنا را یکی از بارزترین نمونه‌های پیامد‌های ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی عنوان کرد و گفت: این طرح صنعتی که می‌توانست در مدت سه تا چهار سال به بهره‌برداری برسد، اکنون پس از گذشت ۱۸ سال همچنان نیمه‌تمام باقی مانده و از دستیابی به اهداف اولیه خود بازمانده است. 

وی با اشاره به پیگیری‌های گسترده برای رفع موانع این پروژه اظهار کرد: در سال‌های گذشته بیش از ۱۰۰ جلسه با حضور وزرای مرتبط، استاندار، مسئولان دستگاه قضایی، نهاد‌های امنیتی و مدیران شبکه بانکی برگزار شده تا مشکلات و چالش‌های پیش‌روی پروژه فولاد ازنا برطرف شود. 

نماینده دورود و ازنا تأکید کرد که تأخیر طولانی در تکمیل این کارخانه، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین، فرصت‌های اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. 

وی در عین حال با ابراز امیدواری نسبت به آینده این طرح افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده و اقدامات در دست اجرا، انتظار می‌رود تا پایان سال جاری اتفاقات مثبتی در روند تکمیل و راه‌اندازی کارخانه فولاد ازنا رقم بخورد و این پروژه پس از سال‌ها بلاتکلیفی به مرحله بهره‌برداری نزدیک شود. 

این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، مالی و نظارتی برای تعیین تکلیف پروژه‌های بزرگ و نیمه‌تمام تأکید کرد و خواستار تسریع در رفع موانع موجود شد تا سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

برچسب ها: فولاد ازنا ، لرستان
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