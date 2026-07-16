باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آیین بزرگداشت آقای شهید ایران در گلستان شهدای اصفهان + فیلم

پویش «باید برخاست» با حضور سه هزار دانش‌آموز اصفهانی به مناسبت گرامیداشت تشییع رهبر شهید انقلاب در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم بزرگداشت امام شهید با حضور سه هزار دانش آموز دختر اصفهانی در گلستان شهدا برگزار شد. این رویداد با هدف آشنایی دانش آموزان با اندیشه‌ها و آرمان‌های قائد شهید امت بود.

 

مطالب مرتبط
آیین بزرگداشت آقای شهید ایران در گلستان شهدای اصفهان + فیلم
young journalists club

ادعای فشار بر خبرنگاران پس از پوشش مراسم تشییع در ایران + فیلم

آیین بزرگداشت آقای شهید ایران در گلستان شهدای اصفهان + فیلم
young journalists club

چرا به شهید سیدعلی خامنه‌ای می‌گوییم ایرانی‌ترین رهبر ایران؟ + فیلم

آیین بزرگداشت آقای شهید ایران در گلستان شهدای اصفهان + فیلم
young journalists club

علت دشمنی‌های آمریکا با ایران چیست؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تصاویر ضبط‌شده توسط یک سرباز آمریکایی از حمله موشکی به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن + فیلم
۱۸۳۴

تصاویر ضبط‌شده توسط یک سرباز آمریکایی از حمله موشکی به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن + فیلم

۲۸ . تير . ۱۴۰۵
سخنان منتشر نشده از آخرین دیدار سرلشکر موسوی با فرماندهان ارتش + فیلم
۸۸۸

سخنان منتشر نشده از آخرین دیدار سرلشکر موسوی با فرماندهان ارتش + فیلم

۲۸ . تير . ۱۴۰۵
باران شدید خیابان‌های نیویورک را رودخانه کرد + فیلم
۸۸۳

باران شدید خیابان‌های نیویورک را رودخانه کرد + فیلم

۲۸ . تير . ۱۴۰۵
روایت سکوت تحقیرآمیز دولت‌های عربی از زبان مجری مطرح مصری! + فیلم
۸۳۲

روایت سکوت تحقیرآمیز دولت‌های عربی از زبان مجری مطرح مصری! + فیلم

۲۸ . تير . ۱۴۰۵
حملات موشکی شدید روسیه به کی‌یف + فیلم
۷۵۵

حملات موشکی شدید روسیه به کی‌یف + فیلم

۲۸ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha