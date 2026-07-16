باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور صبح امروز (۲۵ تیر ۱۴۰۵)، اظهار کرد: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است.

سرهنگ محبی ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت و همچنین محور چالوس در مسیر شمال به جنوب روان است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، خاطرنشان کرد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز در محدوده حصارک تا گلشهر و همچنین از پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک سنگین جریان دارد.

وی از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، با رعایت قوانین و توجه به توصیه‌های پلیس، از شتاب‌زدگی و انجام تخلفات حادثه‌ساز خودداری کنند.