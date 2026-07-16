سازمان بین‌المللی مهاجرت و آژانس پناهندگان سازمان ملل روز پنج‌شنبه اعلام کردند احتمالاً دو قایق حامل بیش از ۵۰۰ پناهجوی روهینگیا در روز‌های اخیر در سواحل میانمار واژگون شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نهاد‌های سازمان ملل روز پنج‌شنبه اعلام کردند که احتمالاً دو قایق حامل بیش از ۵۰۰ نفر در روز‌های اخیر در سواحل میانمار واژگون شده‌اند، زیرا پناهجویان این کشور جنگ‌زده همچنان سفر‌های دریایی پرخطر را برای یافتن امنیت و فرصت‌های بهتر انجام می‌دهند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت و آژانس پناهندگان سازمان ملل در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «بر اساس اطلاعات اولیه، این دو قایق در اواخر ژوئن از ایالت راخین میانمار حرکت کرده‌اند و بیشتر مسافران آنها را روهینگیا‌ها تشکیل می‌دهند، که گزارش شده برخی از آنها از اردوگاه‌های پناهندگان در کاکس‌بازار، بنگلادش، آمده بودند.» این نهاد‌ها افزودند که نگرانی از مرگ بیش از ۵۰۰ نفر وجود دارد.

در این بیانیه آمده است: «اگرچه این حوادث و آمار تلفات هنوز به طور رسمی تأیید نشده است، اما UNHCR و IOM به شدت نگران این فقدان احتمالی ویرانگر جان انسان‌ها هستند.»

اعضای اقلیت مسلمان روهرینگیا در میانمار سال‌هاست که جان خود را با قایق‌های چوبی سست به خطر می‌اندازند، که ناشی از خشونت در خانه و شرایط دشوار در اردوگاه‌های شلوغ پناهندگان در بنگلادش است، به امید رسیدن به امنیت و فرصت در کشور‌هایی مانند مالزی، اندونزی یا تایلند.

نهاد‌های سازمان ملل گفتند که اولین قایق با حدود ۲۵۰ سرنشین، مدت کوتاهی پس از حرکت ارتباط خود را از دست داد و دومین قایق با حدود ۲۸۰ نفر نیز احتمالاً در تاریخ ۸ ژوئیه در سواحل ایراوادی میانمار غرق شده است.

در این بیانیه آمده است: «این سفر‌ها خارج از فصل معمول دریانوردی انجام شدند، زمانی که شرایط دریایی معمولاً خطرناک‌تر است.»

این نهاد‌ها گفتند که گزارش شده است نزدیک به ۳۰۰ نفر در دریای آندامان و خلیج بنگال در امسال مفقود یا کشته شده‌اند، از جمله پناهجویان روهینگیا و اتباع بنگلادش.

منبع: رویترز

برچسب ها: روهینگیا ، واژگونی قایق
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