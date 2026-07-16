باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ محمدرضا بابایی استاندار یزد در نشست ستاد اربعین حسینی، با اشاره به آیات مبارکه قرآن کریم در خصوص سرگذشت فرعون، به تبیین تقابل تاریخی جبهه حق و باطل پرداخت.

وی با یادآوری روحیه استکباری فرعون و تفاخر او به تاج‌وتخت و تمسخر لکنت زبان حضرت موسی (ع)، این آیات را آینه‌ای تمام‌نما از رفتار مستکبران در هر عصری دانست.

بابایی خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن می‌فرماید هنگامی که مستکبران با طغیانگری خود، خشم الهی را برانگیختند، از آنان انتقام گرفتیم و آنها را مایه عبرت آیندگان قرار دادیم.

وی در ادامه افزود: امروز نیز نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان جبهه حق، در برابر طاغوت‌ها و فرعون‌های زمان ایستاده است؛ مسیری که اگرچه با تقدیم شهدا و پرداخت هزینه‌هایی همراه بوده، اما دست یاری خداوند متعال همواره پشتیبان آن است و این جریان پاک، به نمایندگی از حق در برابر باطل قد علم کرده است.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به در پیش بودن ایام اربعین حسینی، عنوان کرد: امسال با توجه به شور و اشتیاق مضاعف و دل‌های داغدار مردم، شاهد حضور بسیار پررنگ‌تر و باشکوه‌تر زائران خواهیم بود.

وی با تاکید بر پرهیز از نگاه دولتی به این رویداد تصریح کرد: حضور در راهپیمایی اربعین نیازمند دعوت الهی، عشق و معرفت قلبی است؛ چه ما مسئولان جلسه‌ای برگزار کنیم و چه نکنیم، مردم با عشق و اشتیاق، حتی با تحمل تشنگی و گرسنگی در این مسیر گام برمی‌دارند و نیازی به ما ندارند.

وی با تاکید بر ضرورت رفع کاستی‌ها در حوزه «روایتگری» و مقابله با دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای جبهه باطل، از اعضای ستاد خواست تا با تمام توان در مسیر خدمت به زائران گام بردارند.