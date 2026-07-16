مدیرعامل شرکت توانیر گفت: همزمان با برگزاری آزمون کارشناسی ارشد، صنعت برق با قرار دادن تمامی حوزه‌های امتحانی در اولویت تأمین برق، تمهیدات لازم را برای برگزاری بدون دغدغه این آزمون فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت توانیر گفت: امروز و فردا همزمان با برگزاری آزمون سراسری کارشناسی ارشد، صنعت برق کشور با قرار دادن تمامی حوزه‌های امتحانی در اولویت تأمین برق، تمهیدات لازم را برای برگزاری آرام و بدون دغدغه این آزمون فراهم کرده و هیچ‌گونه برنامه مدیریت مصرف یا محدودیت برق برای مراکز آزمون اعمال نخواهد شد.

 محمد اله‌داد افزود: همزمان با برگزاری آزمون سراسری کارشناسی ارشد در سراسر کشور، شرکت توانیر با هماهنگی شرکت‌های برق توزیع نیروی برق، تمامی تمهیدات فنی و عملیاتی لازم را برای تأمین برق پایدار حوزه‌های برگزاری آزمون به اجرا گذاشته است.

اله‌داد اضافه کرد: تمامی مراکز برگزاری آزمون در زمره مراکز دارای اولویت تأمین برق قرار گرفته‌اند و در طول زمان برگزاری آزمون، هیچ‌گونه برنامه مدیریت بار یا محدودیت تأمین برق برای این مراکز اعمال نخواهد شد.

در همین راستا، مراکز دیسپاچینگ و بهره‌برداری صنعت برق به‌صورت شبانه‌روزی وضعیت شبکه را پایش می‌کنند و گروه‌های عملیاتی شرکت‌های برق در سراسر کشور نیز در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، نسبت به رفع آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.

همچنین وضعیت شبکه برق در حوزه‌های برگزاری آزمون به‌صورت مستمر رصد می‌شود تا داوطلبان بتوانند در فضایی آرام و بدون نگرانی از اختلال در تأمین برق، در این آزمون سراسری شرکت کنند.

مدیرعامل شرکت توانیر تأکید کرد: صنعت برق کشور همه‌ساله در مناسبت‌های ملی و رویدادهای مهم از جمله آزمون‌های سراسری، مراکز درمانی و سایر مراکز حساس، برنامه‌های ویژه‌ای را برای تأمین برق پایدار اجرا می‌کند و برگزاری آزمون کارشناسی ارشد نیز با همین رویکرد و بدون اعمال هرگونه محدودیت برق برای حوزه‌های امتحانی دنبال می‌شود.

منبع: توانیر

برچسب ها: آزمون ارشد ، تامین برق
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