باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مالک شریعتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه تخصیص یارانه بنزین، گفت: در شرایط فعلی، خانوارهایی که تعداد خودروهای بیشتری دارند، سهم بیشتری از یارانه سوخت دریافت می‌کنند و این موضوع با عدالت اجتماعی سازگار نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در اظهاراتی درباره مدیریت مصرف بنزین اظهار کرد: در وضعیت کنونی، بنزین به خودروها تعلق می‌گیرد و به همین دلیل خانوارهایی که خودروهای بیشتری دارند، از یارانه بیشتری برخوردار می‌شوند؛ در حالی که این شیوه توزیع عادلانه نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: راهکار پیشنهادی، حرکت به سمت «توزیع عادلانه بنزین به افراد» بدون افزایش قیمت است؛ موضوعی که به گفته وی در سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز در حال پیگیری است. بر این اساس، هر فرد سهم مشخصی از بنزین یارانه‌ای خواهد داشت و می‌تواند درباره نحوه استفاده از آن تصمیم‌گیری کند.

نماینده مجلس با اشاره به تجربه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تصریح کرد: همان‌گونه که امروز یارانه کالا از طریق کالابرگ به مردم اختصاص می‌یابد، می‌توان سهمیه بنزین را نیز به افراد اختصاص داد. زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح وجود دارد و اجرای آن کاملاً امکان‌پذیر است.

شریعتی با بیان اینکه «مردم بهترین مدیران منابع خود هستند»، خاطرنشان کرد: دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند از همه ظرفیت‌های موجود برای مدیریت مصرف استفاده کنند و زمان آن رسیده است که بخشی از این مدیریت به مردم واگذار شود. اگر سهم هر فرد مشخص باشد، مردم می‌توانند درباره مصرف یا حتی انتقال آن تصمیم‌گیری کنند.

وی همچنین با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر استفاده از ظرفیت افراد و نهادهای توانمند، گفت: معتقدم سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی که در دولت تشکیل شده، توان اجرای این طرح را دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق و رعایت الزامات، هرچه سریع‌تر برای اجرای آن تصمیم‌گیری شود.

نماینده مجلس در ادامه با اشاره به ناترازی موجود در حوزه سوخت اظهار داشت: امروز میزان بنزینی که امکان عرضه آن در کشور وجود دارد، کمتر از میزان تقاضاست. افزایش تولید بنزین، توسعه خودروهای کم‌مصرف و اصلاح صنعت خودروسازی همگی ضروری هستند، اما تحقق آن‌ها زمان‌بر و نیازمند سرمایه‌گذاری و فناوری است.

وی افزود: دولت اعلام کرده بود که با واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی، بخشی از مشکلات این صنعت برطرف خواهد شد، اما با گذشت بیش از یک سال، هم قیمت خودرو افزایش یافته و هم مصرف سوخت تغییر محسوسی نداشته است و لازم است در این زمینه پاسخگویی صورت گیرد.

شریعتی با بیان اینکه قاچاق، عامل اصلی ناترازی بنزین نیست، گفت: دولت با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه است و نمی‌تواند بنزین وارداتی را با قیمت‌های بالا تأمین و با نرخ یارانه‌ای عرضه کند. از سوی دیگر، افزایش شدید قیمت بنزین نیز تجربه‌ای است که آثار و تبعات آن برای کشور مشخص شده است

وی تأکید کرد: راه‌حل، گفت‌وگوی صادقانه با مردم و مشارکت دادن آن‌ها در مدیریت مصرف است. دولت باید به مردم اعلام کند که روزانه چه میزان بنزین امکان عرضه دارد و میزان تقاضا چقدر است. سپس سهم عادلانه هر ایرانی از بنزین یارانه‌ای را مشخص کرده و اختیار مدیریت آن را به خود مردم واگذار کند.