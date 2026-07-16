باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در جریان سفر به شهرستان تنکابن و همزمان با افتتاح دو طرح آموزشی و درمانی، بر اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی و نقش آن در پیشرفت کشور تأکید کرد.
او با قدردانی از خیرین مدرسهساز، مسئولان و دستاندرکاران اجرای طرحهای آموزشی، گفت: اقدامات ارزشمندی در شهرستان تنکابن به ثمر نشسته و اجرای این طرحها، ظرفیتهای آموزشی منطقه را ارتقا خواهد داد.
وزیر آموزش و پرورش، احداث پژوهشسرای دانشآموزی را یکی از مؤثرترین اقدامات برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و تربیت نخبگان علمی دانست و افزود: توجه به پژوهشسراهای دانشآموزی، از بهترین راهکارها برای کیفیتبخشی به آموزش و شکوفایی استعدادهای علمی آیندهسازان کشور است.
کاظمی گفت: پژوهشسرایی که امروز در تنکابن به بهرهبرداری رسید، با رعایت استانداردهای لازم احداث شده و بدون تردید آثار و برکات آن در آینده علمی شهرستان و کشور ماندگار خواهد بود.
او با تأکید بر حمایت وزارت آموزش و پرورش از توسعه فضاهای آموزشی، افزود: وظیفه خود میدانیم هرگونه کمبود یا نقیصه موجود در این مجموعه را با همکاری و حمایت لازم برطرف کنیم و از تکمیل سایر پروژههای آموزشی نیز پشتیبانی خواهیم کرد.
وزیر آموزش و پرورش در پایان، سرمایهگذاری در حوزه آموزش را مهمترین سرمایهگذاری برای آینده کشور دانست و گفت: هر اندازه در آموزش، یادگیری و توسعه علمی سرمایهگذاری شود، به همان میزان زمینه پیشرفت در عرصههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم خواهد شد.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران