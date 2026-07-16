نظرسنجی جدید یوگاو و اکونومیست نشان می‌دهد ۵۷ درصد از آمریکایی‌ها تصمیم به آغاز جنگ علیه ایران را اشتباه می‌دانند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک نظرسنجی جدید از افکار عمومی توسط یوگاو و نشریه اکونومیست نشان می‌دهد که ۵۷ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند تصمیم به آغاز جنگ علیه ایران اشتباه بوده است، در حالی که تنها ۲۷ درصد آن را تصمیم درست می‌دانند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که حدود ۴۶ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که این جنگ یک سال دیگر یا بیشتر ادامه خواهد یافت.

بر اساس این نظرسنجی، سهم پاسخ‌دهندگانی که می‌گویند جنگ ظرف یک ماه پایان می‌یابد یا در حال حاضر تمام شده است، از ۲۰ درصد در ماه مارس به ۸ درصد کاهش یافته است.

پیشتر، نشریه دریانوردی لویدز لیست روز چهارشنبه گزارش داد در سایه درگیری‌های مجدد آمریکا و ایران در تنگه هرمز، «کشتیرانی غیرایرانی عملاً ناپدید شده است».

به گزارش نشریه تخصصی دریانوردی لویدز لیست، در سایه درگیری‌های مجدد آمریکا و ایران در و اطراف آبراه راهبردی تنگه هرمز، «کشتیرانی غیرایرانی عملاً ناپدید شده است».

بر اساس این گزارش، صاحبان کشتی‌هایی که همچنان تلاش می‌کنند از این آبراه درگیر عبور کنند، به «تردد‌های مخفی» روی آورده‌اند و بدون فرستنده‌هایی که موقعیت آنها را مخابره می‌کنند، حرکت می‌کنند.

لویدز لیست همچنین گزارش داد که محاصره مجدد آمریکا بر بنادر ایران، «برنامه‌های تحت حمایت آمریکا برای احیای خط لوله کرکوک-بانیاس در عراق و سوریه را تشدید می‌کند.»

برچسب ها: نظرسنجی ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
آمریکایی‌ها جنایتکار خودشان شریک جرم جنایت های دولت ترامپ و هم نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در جنگ ایران، منطقه خلیج فارس، خاورمیانه و غرب آسیا بودن و هستند
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