معاون وزیر صمت گفت:دنیا نسبت قیمت برق خانگی به برق صنعتی حدود ۱.۶۵ برابر است، اما در کشور ما برق مورد استفاده صنایع تا ۱۵ برابر گران‌تر از برق خانگی محاسبه می‌شود که فاصله قابل‌توجهی با استاندارد‌های بین‌المللی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مسعود سمیعی‌نژاد معاون وزیر صمت با انتقاد از سیاست‌های فعلی تأمین برق صنایع، تأکید کرد که تحمیل مسئولیت احداث نیروگاه به بخش صنعت، نه‌تنها کمکی به رفع ناترازی انرژی نمی‌کند، بلکه به اشتغال، تولید و توسعه اقتصادی کشور آسیب می‌زند.

مدیرعامل ایمیدرو، با اشاره به نقش کلیدی بخش صنعت در اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد صنعت تنها محدود به تولید نیست، بلکه با اقتصاد مالیاتی، صندوق‌های بازنشستگی، اشتغال‌زایی، توسعه و ارزآوری کشور گره خورده است و هرگونه آسیب به این بخش، در عمل به معنای تحت تأثیر قرار گرفتن چندین حوزه مهم اقتصادی خواهد بود.

وی افزود: امروز برای اصلاح اقتصاد انرژی، به‌گونه‌ای عمل کرده‌ایم که پنج بخش مهم اقتصادی را تحت فشار قرار داده‌ایم و در نتیجه، بخشی از ظرفیت اشتغال، توسعه و ارزآوری صنایع را از دست داده‌ایم.

سمیعی‌نژاد با مقایسه تعرفه برق در ایران و استانداردهای جهانی تصریح کرد: در دنیا نسبت قیمت برق خانگی به برق صنعتی حدود ۱.۶۵ برابر است، اما در کشور ما برق مورد استفاده صنایع تا ۱۵ برابر گران‌تر از برق خانگی محاسبه می‌شود که فاصله قابل‌توجهی با استانداردهای بین‌المللی دارد.

وی همچنین به موضوع تکلیف صنایع برای احداث نیروگاه اشاره کرد و گفت: در دوره‌های گذشته، بدون وجود توافق مشخص، موضوع احداث نیروگاه به‌عنوان یک تکلیف برای صنایع مطرح و حتی در مجلس نیز بر آن تأکید شد، در حالی که صنعت مأموریت و توانایی ذاتی برای ورود به حوزه تولید برق را ندارد.

وی با بیان اینکه تأمین برق از وظایف حاکمیتی و زیرساختی دولت است، اظهار داشت: وزارت نیرو مسئول تأمین برق کشور است و نمی‌توان این مسئولیت را به بخش صنعت منتقل کرد. صنایع در صورت احداث نیروگاه نیز در زمان بحران، امکان بهره‌برداری کامل از برق تولیدی خود را ندارند و این موضوع انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

وی خاطرنشان کرد: صنایع هر نیروگاهی که احداث می‌کنند، در نهایت برق آن در اختیار شبکه سراسری قرار می‌گیرد و این پرسش مطرح است که چرا باید بخش تولید، علاوه بر وظیفه اصلی خود، مسئولیت تأمین زیرساخت‌های انرژی را نیز برعهده بگیرد.

سمیعی‌نژاد در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حوزه انرژی، از مسئولان خواست تکلیف احداث نیروگاه را از دوش صنایع بردارند و افزود: اگر به دنبال حفظ اشتغال، توسعه و تولید در کشور هستیم، باید مسئولیت تأمین برق را به متولی اصلی آن یعنی وزارت نیرو واگذار کنیم و از تحمیل هزینه‌های مضاعف به صنایع جلوگیری شود.

 

 

برچسب ها: صنعت ، برق صنعتی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
در صورتیکه برای کمک به چرخ تولید ثروت در کشور باید برعکس باشد
۰
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Iran (Islamic Republic of)
Mhd
۱۵:۲۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
حرف های ایشان حجت نیست.چونکه ایشان خودش ذینفع.اتفاقا برعکس بخش صنعت باید خودش برق مورد نیاز شو تامین کنه.از بخش خانگی باید جدا بشه.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
کدوم صنعت؟؟صنعت خودرو سازی؟ یا تراکتور سازیمون؟؟؟!!!هرچی جنس بنجل چین هس رو سرهم میکنن اسمش رو هم گذاشتن صنعت ،تولید
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
برق صنعتی گران نیست برق خانگی یارانه دریافت میکند و ارزان است و چه مقایسه نادرستی کردی اگر با نسبت خارجی می‌سنجی پس برو قیمت برق صنعتی داخل را با قیمت برق صنعتی خارج مقایسه کن آنوقت میبینی برق صنعتی داخل خیلی هم ارزان است.
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