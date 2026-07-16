فرمانده انتظامی گالیکش از دستگیری سارقان سيم و کابل برق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضویسرهنگ غلامرضا کهساری گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق در سطح شهرستان، ماموران واحد تجسس کلانتری۱۱ پس از بررسی سرنخ هایی، موفق به شناسایی۲ سارق شدند.

او ادامه داد: ماموران با بکارگیری شگرد‌های پلیسی، پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه متهمان را دستگیر کردند.

سرهنگ غلامرضا کهساری خاطر نشان کرد: سارقان به ۱۲ فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کرده و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی خطاب به شهروندان گفت: مردم هر گونه موارد مشکوک را به سامانه ۱۱۰ اطلاع رسانی نمایند.

برچسب ها: پلیس ، دستگیری سارق
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