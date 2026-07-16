انجمن خون و سرطان کودکان ایران در بیانیه‌ای حمله موشکی به بیمارستان شهید بقایی اهواز و آسیب به کودکان مبتلا به سرطان را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - انجمن خون و سرطان کودکان ایران در بیانیه‌ای خطاب به ملت شریف ایران و مردم آزاده عالم اعلام کرد: رژیم کودک کش ایالات متحده آمریکا در شرایط استیصال و شکست در مقابل اراده پولادین شما مردم شریف قرار گرفته است. 

لذا در یک اقدام وحشیانه در شب بیست وپنجم تیر ماه ۱۴۰۵ مصادف با ۱۳ جولای ۲۰۲۶ کودکان سرطانی بیمارستان شهید بقایی اهواز را که یکی از بزرگترین مراکز آموزشی و درمانی مخصوص انکولوژی کودکان در سطح کشور است مورد حمله موشکی قرار داد و موجب زخمی شدن و وحشت کودکانی شد که با سرطان دست و پنجه نرم می کنند.

انجمن خون‌وسرطان کودکان ایران اطمینان دارد این حملات ددمنشانه از طرف نظامیان تروریست آمریکا به مراکز درمانی هرگز نمی تواند کوچکترین خللی در اراده ما برای پیشرفت علمی وتعهدمان نسبت به بیماران ایجاد کند و ضمن محکوم نمودن این حملات کور و بی رحمانه ارتش آمریکا از تمام مجامع بین‌المللی می‌خواهیم کمک کنند تا ماشین جنگی کودک آزاران آمریکایی را متوقف کنیم تا بیشتر از این شاهد درد و رنج پدران و مادران عزیزان مبتلا به سرطان نباشیم.

ما ضمن تشکر از مدیران، پزشکان، پرستاران و کادر اداری که با فداکاری و از جان گذشتگی بی نظیر خود شب گذشته این کودکان مظلوم را به سایر بیمارستان ها منتقل نمودند و به حیات این بیماران امید بیشتری بخشیدند از خداوند متعال می خواهیم رزمندگان عزیز کشورمان را در مهار جنایتکاران نظامی آمریکا یاری بخشد.

برچسب ها: جنایت جنگی ، بیماران سرطانی ، جنایات آمریکا
خبرهای مرتبط
۳۸ شهید در پی حملات تیرماه آمریکا به ایران/ بیش از ۴۰۰ نفر مصدوم شدند
آمار مصدومان حملات تیر ماه از ۳۰۰ نفر گذشت
علت دشمنی‌های آمریکا با ایران چیست؟ + فیلم
سردار محبی: دشمن تصور نکند که می‌تواند جنگ را فرسایشی کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
لعنت به ترامپ و آمریکایی‌های جنایتکار و کودک کش
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
چرا تجهیزات نظامی رو بردین کنار بیمارستان که آمریکا موشک بزنه مگه جون بچه های مردم براتون مهم نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
جنگ حق علیه باطل هست اونها که مثل ما نیستند با اخلاق بجنگند اونها فقط فکر منافع و مصلحت سیاسی می‌جنگیدند نه مدرسه میناب و نه بیمارستان برایشان فرقی نمیکند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اطراف بیمارستان بود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ترامپ ملعون مرگ بر تو
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
وامصیبتا. انتقام سخت و دردناک لطفاً
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
حرامزاده‌گان بی رحمند
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
خدا نابود کنه ترامپ شیطان صفت و رژیم جعلی سگیونیستی رو
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
زورشون به این بچها ی مظلوم میرسه فقط
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ایران هم باید مقابل به مثل کنه بیمارستان میزنه ایرانم بزنه مدرسه میزنن ایرانم باید بزنه تا دشمن بفهمه بی اخلاقی یعنی چی و چه خسارت‌هایی داره
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
آمریکایی ها حرومزاده های بیگانه ان ، ایران هزاران سال اینجا بوده
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۲:۲۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
سلام
منتظر هستیم اول اونا چاه هامون رو بزنن یا تصرف کنن بعد ما نفتشون رو از کار بندازیم . وقتشه که نفتشون رو بزنیم داداش . نگذارید در تنگنا قرارمون بدن ما باید بهشون فشار بدیم .
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
لعنت به امریکایی های اشغال . با بچه ها چکار دارید .
۱
۹
پاسخ دادن
نوبت آخر آزمون‌ کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ برگزار شد
۳۸ شهید در پی حملات تیرماه آمریکا به ایران/ بیش از ۴۰۰ نفر مصدوم شدند
وضعیت ذخایر خون مطلوب است/ تامین کامل خون برای مجروحان اخیر جنوب کشور
سالمندان مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای بیشتر در معرض گرمازدگی‌ قرار دارند + فیلم
آخرین اخبار
سالمندان مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای بیشتر در معرض گرمازدگی‌ قرار دارند + فیلم
وضعیت ذخایر خون مطلوب است/ تامین کامل خون برای مجروحان اخیر جنوب کشور
۳۸ شهید در پی حملات تیرماه آمریکا به ایران/ بیش از ۴۰۰ نفر مصدوم شدند
نوبت آخر آزمون‌ کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ برگزار شد