فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان از کشف محموله سلاح توسط مرزبانان به داخل کشور خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا شجاعی با اشاره به اشراف اطلاعاتی مرزبانان بر نوار مرزی استان، اظهار داشت: در پی کسب اخبار و اطلاعات مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سلاح و تلاش برای انتقال محموله به داخل کشور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار عملیاتی مرزبانان قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان با رصد دقیق تحرکات و اشراف اطلاعاتی کامل، موفق به شناسایی مسیر تردد عوامل قاچاق شده و در ادامه با اجرای عملیات منسجم و هوشمندانه، از ورود محموله سلاح به داخل کشور جلوگیری کردند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان ادامه داد: در جریان این عملیات، عوامل قاچاقچی پس از مشاهده حضور مرزبانان و قبل از تکمیل اقدامات مجرمانه، با رها کردن محموله از محل متواری شدند.

سردار شجاعی تصریح کرد: مأموران پس از پاکسازی منطقه و بررسی‌های دقیق میدانی، موفق به کشف 15 قبضه کلت کمری یک قبضه کلاش و تعداد 186 فشنگ جنگی مربوطه شدند.

فرمانده مرزبانی استان سيستان وبلوچستان، گفت: تلاش برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد.

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