علیزاده با تمجید از عملکرد مقتدرانه شاگردانش در پیروزی ۳-۱ مقابل کره جنوبی، صعود به نیمه‌نهایی و کسب سهمیه جهانی را به مردم تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالرضا علیزاده سرمربی تیم ملی نوجوانان پس از پیروزی شاگردانش مقابل کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی آسیا، اظهار داشت: ابتدا خسته نباشید به بازیکنان ایران می‌گویم و این پیروزی را به مردم عزیز کشورم و به ویژه جامعه والیبال تبریک می‌گویم. خدا را شکر توانستیم از سطح کره جنوبی سه بر یک عبور کنیم و به جمع چهار تیم برتر مسابقات صعود کنیم و سهمیه جهانی بگیریم.

وی با بیان اینکه در مرحله نیمه نهایی با برنده دیدار چین و پاکستان بازی داریم، تصریح کرد: انشالله که بازی بعد هم برنده شویم و به فینال مسابقات صعود کنیم.

سرمربی تیم ملی نوجوانان درباره دیدار امروز مقابل کره جنوبی، گفت: خیلی خوب بازی کردیم و ملی پوشان در همه فاکتور‌ها خیلی عالی کار کردند. حتی بازیکنانی که به زمین رفتند عملکرد بسیار خوبی داشتند که نشان داد یک تیم واقعی که ۱۴ بازیکن در اختیار دارد، هستیم.

برچسب ها: والیبال ، تیم ملی والیبال
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