باشگاه خبرنگاران جوان - صاحبگل صالحی با تاکید بر اینکه حفظ امنیت، آرامش و تداوم خدماترسانی به مردم اولویت اصلی مدیریت شهرستان است گفت: با توجه به ضرورت آمادگی مستمر برای مدیریت هرگونه حادثه و شرایط اضطراری، جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان برگزار و آخرین وضعیت آمادگی دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی و عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: رویکرد مدیریت شهرستان، پیشگیری، آمادگی، هماهنگی و افزایش تابآوری زیرساختهاست و همه دستگاهها موظف هستند برنامههای پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و تداوم خدمات ضروری را بهصورت مستمر بهروزرسانی و اجرا کنند.
فرماندار سراوان با بیان اینکه امنیت و آرامش مردم مهمترین اولویت مسئولان است، تصریح کرد: در شرایط کنونی، هوشیاری، هماهنگی بین دستگاهی و آمادگی برای پاسخگویی سریع به هرگونه وضعیت اضطراری ضروری است و همه ظرفیتهای شهرستان در این زمینه بسیج شدهاند.
وی ادامه داد: دستگاههای خدماترسان موظف شدهاند با شناسایی نقاط آسیبپذیر، تمهیدات لازم برای استمرار خدمات حیاتی از جمله آب، برق، سوخت، ارتباطات و خدمات درمانی را پیشبینی و اجرا کنند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خللی در خدمترسانی به مردم ایجاد نشود.
صالحی گفت: همچنین بر آمادگی کامل نیروهای امدادی، عملیاتی و پشتیبانی، بازبینی تجهیزات، تقویت هماهنگی میان دستگاهها و اجرای مانورهای آموزشی و عملیاتی تأکید شده است تا سرعت و کیفیت پاسخ به حوادث احتمالی افزایش یابد.
وی با قدردانی از همراهی مردم، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعیهها را تنها از منابع رسمی دنبال کرده و با حفظ آرامش، در صورت نیاز همکاری لازم را با دستگاههای اجرایی و امدادی داشته باشند.
منبع فرمانداری سراوان