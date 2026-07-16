باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رئیسی گفت: انتظار نظام سلامت از متخصصان و فوق‌تخصصان این است که علاوه بر درمان بیماران، با نگاهی آینده‌نگر و جامعه‌محور، نقش راهبری علمی و سیاست‌گذاری در حوزه تخصصی خود را برعهده بگیرند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه ظرفیت علمی استادان و اعضای هیأت علمی بسیار فراتر از ارائه خدمات درمانی روزمره است، اظهار کرد: حیف است که یک فوق‌تخصص یا عضو هیأت علمی برجسته تنها به ویزیت روزانه چند بیمار محدود شود. این افراد باید دانش خود را در تربیت نیروهای تخصصی، پاسخگویی به مسائل ملی، تولید شواهد علمی و ارائه راهکارهای مؤثر برای حل چالش‌های سلامت کشور به کار گیرند.

وی تأکید کرد: متخصصان باید ضمن حفظ مرجعیت علمی خود، نقش فعال‌تری در هدایت سیاست‌های سلامت کشور ایفا کنند.

رئیسی با اشاره به روند رو به افزایش بیماری دیابت در جهان و ایران، گفت: سازمان جهانی بهداشت در اهداف توسعه پایدار حتی کاهش شیوع دیابت را هدف‌گذاری نکرده، بلکه بر توقف روند افزایشی آن تأکید دارد، زیرا پیش‌بینی‌های جهانی درباره رشد این بیماری بارها کمتر از واقعیت بوده است.

وی افزود: ساخت بیمارستان، افزایش کلینیک‌ها و تربیت متخصصان بیشتر، به‌تنهایی پاسخگوی بحران دیابت نیست. اگر می‌خواهیم این بیماری را کنترل کنیم، باید از درمان صرف فاصله گرفته و به سمت پیشگیری، اصلاح سبک زندگی و کنترل عوامل خطر حرکت کنیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH) اظهار کرد: کنترل بیماری‌های غیرواگیر تنها با اقدامات وزارت بهداشت امکان‌پذیر نیست و نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است.

وی ادامه داد: اصلاح الگوی تغذیه، افزایش فعالیت بدنی، ارتقای سواد سلامت و ایجاد محیط‌های سالم، بدون مشارکت وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، صنعت، رسانه‌ها و سایر نهادهای مسئول امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیسی، مشارکت مردم را یکی از ارکان اصلی موفقیت برنامه‌های سلامت دانست و گفت: هیچ برنامه ملی بدون همراهی مردم به نتیجه نمی‌رسد. فرهنگ‌سازی، آموزش و ارتقای آگاهی عمومی، پیش‌نیاز مشارکت مردم در پیشگیری از بیماری‌ها است.

معاون بهداشت افزود: کاهش فعالیت بدنی، تغذیه نامناسب و سبک زندگی ناسالم از مهم‌ترین عوامل افزایش چاقی، دیابت و سایر بیماری‌های متابولیک است و اصلاح این روند نیازمند مشارکت همگانی است.

منبع: وبدا