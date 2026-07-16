باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسلام‌آباد امروز (پنج‌شنبه) در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که امیدوار است اوضاع در تنگه هرمز، به ویژه در حوزه امنیت دریانوردی، هرچه سریع‌تر به روال عادی بازگردد.

این بیانیه در شرایطی منتشر می‌شود که حملات نظامی واشنگتن به ایران کماکان ادامه دارد. وزارت خارجه پاکستان مجدداً از تمامی طرف‌های درگیر خواسته است که حداکثر خویشتنداری را رعایت کرده و از هرگونه حرکتی که صلح را تهدید می‌کند، خودداری نمایند.

به باور اسلام‌آباد، دیپلماسی و گفت‌و‌گو تنها راهکار دستیابی به اهداف مشترکی، چون صلح و ثبات است. این در حالی است که آمریکا به تعهدات خود در قبال توافق با پاکستان عمل نکرده و با حملات خود علیه ایران، زمینه را برای پاسخ‌های متقابل تهران که متوجه منافع واشنگتن در منطقه است، فراهم آورده است.

به گزارش الجزیره، پاکستان در این بیانیه تصریح کرده که میز مذاکره، مسیر حل‌وفصل همه منازعات است. این کشور همچنین یادداشت تفاهم امضا شده را چارچوبی محکم برای صلح و احترام متقابل دانسته و تأکید کرده که باوجود موانع موجود در مسیر اجرای آن، به ترغیب طرف‌ها برای توقف خشونت و ازسرگیری گفت‌و‌گو‌های فنی ادامه خواهد داد.

وزارت خارجه پاکستان در پایان نیز اعلام کرده است که این کشور به تعامل سازنده با طرف‌های اصلی برای حمایت از روند کاهش تنش و تداوم مذاکرات، پایبند خواهد ماند.

منبع: الجزیره