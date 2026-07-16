وزارت خارجه پاکستان روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد امیدوار است اوضاع در تنگه هرمز، به ویژه در حوزه امنیت دریانوردی، هرچه سریع‌تر به روال عادی بازگردد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسلام‌آباد امروز (پنج‌شنبه) در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که امیدوار است اوضاع در تنگه هرمز، به ویژه در حوزه امنیت دریانوردی، هرچه سریع‌تر به روال عادی بازگردد.

این بیانیه در شرایطی منتشر می‌شود که حملات نظامی واشنگتن به ایران کماکان ادامه دارد. وزارت خارجه پاکستان مجدداً از تمامی طرف‌های درگیر خواسته است که حداکثر خویشتنداری را رعایت کرده و از هرگونه حرکتی که صلح را تهدید می‌کند، خودداری نمایند.

به باور اسلام‌آباد، دیپلماسی و گفت‌و‌گو تنها راهکار دستیابی به اهداف مشترکی، چون صلح و ثبات است. این در حالی است که آمریکا به تعهدات خود در قبال توافق با پاکستان عمل نکرده و با حملات خود علیه ایران، زمینه را برای پاسخ‌های متقابل تهران که متوجه منافع واشنگتن در منطقه است، فراهم آورده است.

به گزارش الجزیره، پاکستان در این بیانیه تصریح کرده که میز مذاکره، مسیر حل‌وفصل همه منازعات است. این کشور همچنین یادداشت تفاهم امضا شده را چارچوبی محکم برای صلح و احترام متقابل دانسته و تأکید کرده که باوجود موانع موجود در مسیر اجرای آن، به ترغیب طرف‌ها برای توقف خشونت و ازسرگیری گفت‌و‌گو‌های فنی ادامه خواهد داد.

وزارت خارجه پاکستان در پایان نیز اعلام کرده است که این کشور به تعامل سازنده با طرف‌های اصلی برای حمایت از روند کاهش تنش و تداوم مذاکرات، پایبند خواهد ماند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: پاکستان ، تنگه هرمز ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۲۶ تير ۱۴۰۵
پاکستان به پشتیبانی امریکا در برابر هند و بنگلادش وافعانستان فعلا سرپا مانده
زعمای این کشور نوکران بلا منازعه استکبار وصهیون ها هستند بنابراین میانحی های بی طرف نیستند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
فضولی به شما نگذاشته
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Iran (Islamic Republic of)
ختائی
۱۷:۴۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
از پاکستان درخواست دارم در بیانیه هایش برای یکبار هم که شده اول اسم کشور آمریکا را بیان کند و خواستار پایان تجاوزگری و نقص تفاهم را منصفانه معرفی کند وگرنه کاری رو که گوتورش دارد انجام میده را انجام می‌دهد فقط دعوت‌ به خویشتن داری همین
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
پاکستان مثل سگ از آمریکا میترسه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
سمعاً وطاعتاً
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
پاکستان هر موقع یاد گرفت به افغانستان حمله نکنه و کشتار راه نندازه،به خودش اجازه بده در مورد ایران و تنگه هرمز اظهار نظر کنه.
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
سران پاکستان و ترکیه هر دو مهره و جاسوس آمریکا هستند
گند کار بعدا در میاد
آین بازی دوسر باخت است
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