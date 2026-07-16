مینی سریال معمایی هیجانی «شرلوک و دختر» محصول ۲۰۲۵ انگلستان، از بامداد شنبه ۲۷ تیرماه در قاب شبکه چهار تماشایی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مینی سریال معمایی- هیجانی «شرلوک و دختر» محصول ۲۰۲۵ انگلستان، از بامداد شنبه ۲۷ تیر در ۸ قسمت به روی آنتن شبکه چهار خواهد رفت.

در این سریال دیوید تیولیس در نقش شرلوک هولمز، با دختری به نام آملیا همراه می‌شود تا راز قتل مادرش را در دل یک توطئه شوم کشف کند. این اثر با امتیاز ۷ از ۱۰ نزد IMDB، برای اولین بار از شبکه چهار پخش می‌شود.

این مجموعه تلویزیونی را برندان فولی کارگردانی کرده و در آن دیوید تولیس، بلو هانت و آردال اوهانلون به ایفای نقش پرداخته اند.

در داستان فیلم آمده شرلوک هولمز با یک پرونده شوم روبرو است که جان دوستانش را به خطر می‌اندازد. دختری به نام آملیا نیز که پس از قتل مادرش به دنبال پدرش می گردد به هولمز می پیوندد. با وجود اختلافات، آنها یک توطئه و راز قتل مادر دختر را حل می‌کنند.

این مینی سریال در ۸ شب متوالی از شنبه، ۲۷ تیر در دقیقه ۵ بامداد از شبکه چهار سیما پخش و در دو نوبت در ساعت‌های ۱۱ و ۱۷ همان روز تکرار می‌شود.