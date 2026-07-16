رشتبر دادستان خوی گفت: زندانی مالی پس از ۱۸ سال با رضایت شاکی خیر با محکومیت بیش از یک میلیارد تومان از زندان آزاد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده -حجت الاسلام رشتبر دادستان انقلاب و عمومی خوی در گفتگو با خبرنگار ما گفت:شاکی پرونده مالی با بیش از یک میلیارد تومان که خود خیر شد وبا گذشت از حق خود ،به زندانی محکوم محکوم رضایت داد و وی را بعداز ۱۸ سال از زندان آزاد کرد .

وی افزود : اخذ رضایت از شاکی با هماهنگی دادستانی و رییس اردوگاه حرفه آموزی و مداخلات مددکار زندان و خیر نیکوکار با دعوت از شاکی زندانی م_م که مدت ۱۸ سال در زندان بسر می برد، انجام گرفت .

دادستان خوی اضافه نمود :شاکی خودشان بعنوان خیر با گذشت مبلغ یک میلیارد تومان به محکوم، رضایت بدون قید وشرط دادند که محکوم با این گذشت از یک پرونده آزاد گردید.