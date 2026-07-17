باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - رویداد بزرگ هنری «مشق ناتمام» با اجرای نمایش، موسیقی، برنامههای تعاملی ویژه کودکان، نوجوانان و خانوادهها و نیز آیین شمعافروزی به یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، همراه با نمایش تصاویر بیش از ۴۰۰ کودک شهید، این شب هادر سراسر پل طبیعت در حال برگزاری است.
سیروس مقدم، کارگردان تلویزیون و سینما در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان این رویداد را گامی نوین در بازنمایی مفاهیم عمیق تاریخی با زبانی کودکانه و قابلفهم توصیف کرد و گفت:زیبایی این رویداد در بهرهگیری از ادبیات کودکی برای پرداختن به موضوعی است که کمتر شنیده شده و در حاشیه مانده است. قصههای روایتشده در این برنامه، بخشی از خاطرات جمعی ماست و اجرای کودکان در فضاسازی متناسب، تجربهای تازه و بدیع را رقم زده است.
وی در ادامه با اشاره به فاجعه تلخ مدرسه میناب در روزهای نخست جنگ تحمیلی سوم، بر ضرورت زندهنگهداشتن یاد شهدای کودک تأکید کرد و افزود:بهعنوان هنرمندی جنوبی، این رنج برای من دوچندان است. بارها با خانوادههای داغدیده دیدار داشتهام و قول دادهام که این خاطرهها و حقخواهیها، هرگز دچار فراموشی نشود. نباید فراموش کنیم که چه فاجعهای در این سرزمین رخ داد.
سیروس مقدم همچنین از تولید مستندی جدید با موضوع زوایای کمترپرداختهشده از شخصیت رهبر فقید انقلاب اسلامی خبر داد و تصریح کرد:با توجه به تخصصام در حوزه داستانگویی، تلاش کردهام در این مستند از دریچهای تازه و روایتی نو، به ویژگیهایی از ایشان بپردازم که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
پل طبیعت تهران از چهارشنبه شب، معبری گشود، به دنیای شیرین و خاطره انگیزِ کودکانِ معصومی، که در زنگ آخر مدرسه، بازیهای نیمهتمام و آرزوهای فردایشان، برای همیشه در هیاهوی جنگ گم شد.
«مشق ناتمام» با اجرای نمایش، موسیقی، برنامههای تعاملی ویژه کودکان، نوجوانان و خانوادهها و نیز آیین شمعافروزی به یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در کنار نمایش تصاویر بیش از ۴۰۰ کودک شهید، به روایت حسین پارسایی و با حضور جمعی از هنرمندان حوزههای تجسمی، نمایش و موسیقی، و به تهیهکنندگی محمدصادق میرکریمی، در سراسر پل طبیعت برگزار میشود و حضور در آن برای عموم شهروندان آزاد و رایگان است.
برای حضور در این رویداد، از چهارشنبه ۲۴ تیر تا شنبه ۲۷ تیر، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳، با حضور و عبور از پل طبیعت تهران، به فرشتگان شهید وطن ادای احترام میکنیم.