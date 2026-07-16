باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام از داوطلبان به منظور شرکت در مصاحبه با تاخیر آزمون دکتری تخصصی و دوره بدون آزمون ویژه استعداد‌های درخشان دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۴ تیر ماه آغاز و تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲ مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

آن دسته از داوطلبان راه یافته به مرحله مصاحبه علمی که در موعد مقرر به منظور شرکت در مصاحبه ثبت‌نام نکرده‌اند یا در جلسه مصاحبه حضور نداشته‌اند، می‌توانند مراجعه به سایت مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

آن دسته از مربیان رسمی (قطعی یا آزمایشی) شاغل در موسسات آموزش عالی کشور و دستگاه‌های اجرایی به جز دانشگاه آزاد اسلامی که خود را متقاضی استفاده از سهمیه مربیان اعلام نموده‌اند لازم است مدارک لازم به منظور بهره‌مندی از این سهمیه شامل موافقت دانشگاه یا موسسه محل خدمت و آخرین حکم کارگزینی خود را در زمان ثبت‌نام به منظور مصاحبه بارگذاری کنند.

مربیان رسمی (قطعی یا آزمایشی) دانشگاه آزاد اسلامی نیازی به بارگذاری این مدارک نخواهند داشت. استعلام وضعیت مربیان دانشگاه آزاد اسلامی از مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام خواهد شد.

زمان برگزاری مصاحبه این دسته از داوطلبان آزمون دکتری تخصصی و دوره بدون آزمون ویژه استعداد‌های درخشان متعاقبا ً اعلام خواهد شد.