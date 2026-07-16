دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه مهلت ثبت‌نام از داوطلبان به منظور شرکت در مصاحبه با تاخیر آزمون دکتری تخصصی و دوره بدون آزمون ویژه استعداد‌های درخشان دانشگاه آزاد اسلامی را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام از داوطلبان به منظور شرکت در مصاحبه با تاخیر آزمون دکتری تخصصی و دوره بدون آزمون ویژه استعداد‌های درخشان دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۴ تیر ماه آغاز و تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲ مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

آن دسته از داوطلبان راه یافته به مرحله مصاحبه علمی که در موعد مقرر به منظور شرکت در مصاحبه ثبت‌نام نکرده‌اند یا در جلسه مصاحبه حضور نداشته‌اند، می‌توانند مراجعه به سایت مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

آن دسته از مربیان رسمی (قطعی یا آزمایشی) شاغل در موسسات آموزش عالی کشور و دستگاه‌های اجرایی به جز دانشگاه آزاد اسلامی که خود را متقاضی استفاده از سهمیه مربیان اعلام نموده‌اند لازم است مدارک لازم به منظور بهره‌مندی از این سهمیه شامل موافقت دانشگاه یا موسسه محل خدمت و آخرین حکم کارگزینی خود را در زمان ثبت‌نام به منظور مصاحبه بارگذاری کنند.

مربیان رسمی (قطعی یا آزمایشی) دانشگاه آزاد اسلامی نیازی به بارگذاری این مدارک نخواهند داشت. استعلام وضعیت مربیان دانشگاه آزاد اسلامی از مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام خواهد شد.

زمان برگزاری مصاحبه این دسته از داوطلبان آزمون دکتری تخصصی و دوره بدون آزمون ویژه استعداد‌های درخشان متعاقبا ً اعلام خواهد شد.

برچسب ها: دانشگاه آزاد ، مصاحبه دکتری
خبرهای مرتبط
برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد از ۲۰ تیر به‌صورت «حضوری»
فردا؛ آغاز امتحانات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
آغاز مصاحبه‌های دکتری با زمان‌بندی جدید از امروز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
دانشگاه نیست .بنگاه اقتصادی و تجاری است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
دانشگاه نیست .بنگاه اقتصادی و تجاری است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
وقت و عمرتان را در دانشگاه آزاد هدر ندهید . پولتان را دور نریزید تا عنوان "دکتر" داشته باشید .
تا چند سال دیگر نیروهای شب کار شهرداری هم مدرک دکترای دانشگاه آزاد را خواهند داشت .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۴۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
تمام ایرانی ها باید یک مدرک دکترا از دانشگاه آزاد داشته باشند .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
تمام فارغ التحصبلان ارشد دانشگاه آزاد استعداد درخشان هستند و تمام استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد در دکترا پذیرقته میشوند .
دانشگاه آزاد تا فوق دکترا ، جوانان ایرانی را بیخیال نمیشود ؟
۰
۰
پاسخ دادن
۹۰ درصد دانش‌آموزان کشور در شرایط عادی آزمون می‌دهند/ امتحانات نهایی تا ۱۵ شهریور پایان می‌یابد
کشف عاملی که خطر ابتلا به سرطان خون را افزایش می‌دهد
هشدار به فاقدین بیمه درمانی در دهک‌های ۶ تا ۹؛ پرداخت حق بیمه معوقه با تاخیر در ثبت‌نام
نحوه محافظت از باتری گوشی در هوای گرم
کسب ۸ مدال جهانی توسط تیم‌های المپیاد زیست‌شناسی و شیمی ایران
تشکیل کلاس ۳۵ نفره ممنوع است
تهوع و سرگیجه از علائم جدی گرمازدگی است
افزایش شناسایی بیماری‌های نادر به دلیل پیشرفت پزشکی
«آزمون دستیاری تخصصی پزشکی» در موعد مقرر برگزار می‌شود
اولین دستگاه سخت‌افزاری OpenAI: با Codex Micro آشنا شوید
آخرین اخبار
مصوبه مهم مرکز ملی فضای مجازی برای تسهیل فعالیت کسب‌وکار‌های فضای مجازی
وزیر آموزش و پرورش: تحول دانشگاه فرهنگیان، آینده کشور را متحول می‌کند
کشف عاملی که خطر ابتلا به سرطان خون را افزایش می‌دهد
ثبت تصاویری خیره‌کننده از تپه‌های شنی «فلزی» درون یک دهانه مریخی توسط مارس اکسپرس
نحوه محافظت از باتری گوشی در هوای گرم
هشدار به فاقدین بیمه درمانی در دهک‌های ۶ تا ۹؛ پرداخت حق بیمه معوقه با تاخیر در ثبت‌نام
کاهش ازدواج و افزایش سن ازدواج از علل افت نرخ باروری در کشور است
«آزمون دستیاری تخصصی پزشکی» در موعد مقرر برگزار می‌شود
اولین دستگاه سخت‌افزاری OpenAI: با Codex Micro آشنا شوید
یک اشتباه رایج که می‌تواند گرمازدگی را بدتر کند
کشف یک سیاره فراخورشیدی که هلیوم ساطع می‌کند
سازمان غذا و دارو: شیر‌های کارخانه‌ای بدون استفاده از مواد نگهدارنده تولید می‌شوند
تهوع و سرگیجه از علائم جدی گرمازدگی است
تشکیل کلاس ۳۵ نفره ممنوع است
کسب ۸ مدال جهانی توسط تیم‌های المپیاد زیست‌شناسی و شیمی ایران
۹۰ درصد دانش‌آموزان کشور در شرایط عادی آزمون می‌دهند/ امتحانات نهایی تا ۱۵ شهریور پایان می‌یابد
افزایش شناسایی بیماری‌های نادر به دلیل پیشرفت پزشکی
اخبار منتشرشده درباره قطع اینترنت پس از جام جهانی هیچ سندیتی ندارد
درخشش تیم ملی المپیاد شیمی ایران با کسب ۴ مدال جهانی
جوانه بروکلی: گنجینه‌ای طبیعی برای داشتن استخوان‌های قوی‌تر
برنامه روسیه و چین برای ایجاد یک اصول جهانی برای هوش مصنوعی
عرضه تبلت بزرگ و پیشرفته سامسونگ
صربستان به برنامه اکتشاف ماه آرتمیس پیوست
آغاز سیزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی فیراکاپ آزاد ایران ۲۰۲۶ در تهران
ارتباط خروپف با بیماری تیروئید چیست؟ + فیلم