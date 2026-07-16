شهروندخبرنگار ما تصاویری از اجتماعات شبانه مردم شهرستان صالح آباد استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آیینِ خروش شبانه اقتدار و مقاومت، حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران در جوار تربت پاک شهیدانِ شهر صالح‌آباد استان همدان برگزار شد. در این محفل نورانی که با نوایِ جان‌سوز مداح اهل بیت عصمت و طهارت در قرائت زیارت عاشورا و اجرای حماسی کربلایی مرتضی یگانه همراه بود، فضای معنوی خاصی به این گردهمایی حماسی بخشید. این مراسم با دعای خیر برای پیروزی جبهه مقاومت و سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی به پایان رسید.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن میرزایی - همدان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.