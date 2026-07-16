شهروندخبرنگار ما تصاویری از اجتماعات شبانه مردم شهرستان صالح آباد استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آیینِ خروش شبانه اقتدار و مقاومت، حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران در جوار تربت پاک شهیدانِ شهر صالحآباد استان همدان برگزار شد. در این محفل نورانی که با نوایِ جانسوز مداح اهل بیت عصمت و طهارت در قرائت زیارت عاشورا و اجرای حماسی کربلایی مرتضی یگانه همراه بود، فضای معنوی خاصی به این گردهمایی حماسی بخشید. این مراسم با دعای خیر برای پیروزی جبهه مقاومت و سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی به پایان رسید.
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منبع: حسن میرزایی - همدان
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