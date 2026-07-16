شهروندخبرنگار ما تصاویری از اجتماعات شبانه مردم شهرستان صالح آباد استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آیینِ خروش شبانه اقتدار و مقاومت، حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران در جوار تربت پاک شهیدانِ شهر صالح‌آباد استان همدان برگزار شد. در این محفل نورانی که با نوایِ جان‌سوز مداح اهل بیت عصمت و طهارت در قرائت زیارت عاشورا و اجرای حماسی کربلایی مرتضی یگانه همراه بود، فضای معنوی خاصی به این گردهمایی حماسی بخشید. این مراسم با دعای خیر برای پیروزی جبهه مقاومت و سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی به پایان رسید.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن میرزایی - همدان

خروش بیعت مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات شبانه

خروش بیعت مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات شبانه

خروش بیعت مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات شبانه

خروش بیعت مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات شبانه

خروش بیعت مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات شبانه

خروش بیعت مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات شبانه

خروش بیعت مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات شبانه

خروش بیعت مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات شبانه

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برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب
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